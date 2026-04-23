Voturile AUR nu ajung. PSD ar trebui să mobilizeze și parlamentari de la S.O.S și POT ca să dea jos Guvernul

Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
PSD și AUR nu au majoritate Marele rol jucat de partidele mici Voturile Opoziției au mai mers către Guvern Opoziția, împărțită în privința moțiunilor de cenzură AUR va vota „orice moțiune”, dar nu crede în planul PSD

Calculele parlamentare arată clar: social-democrații trebuie să poarte discuții cu toate partidele Opoziției dacă vor să treacă o moțiune de cenzură care să demită cabinetul Bolojan. PSD nu se poate baza doar pe voturile AUR, ci și pe voturi de la S.O.S și POT ca să fie majoritari. În trecut, însă, o parte din aleșii acestor partide au susținut inițiativele Guvernului. 

Unul dintre scenariile luate în calcul de PSD pentru a-l trimite pe Ilie Bolojan acasă, în contextul în care premierul a anunțat că nu va demisiona, este depunerea unei moțiuni de cenzură. Potrivit aritmeticii parlamentare, social-democrații vor trebui să poarte negocieri nu doar cu AUR, ci și cu alte partide din Opoziție dacă vor ca demersul să aibă succes.

PSD și AUR nu au majoritate

PSD nu se poate baza doar pe AUR. La Camera Deputaților, cele două partide adună 156 de aleși, în timp ce la Senat încă 64. În total, ar avea 220 de voturi în cazul unei moțiuni de cenzură, iar ca demersul să treacă este nevoie de cel puțin 233.

Marele rol jucat de partidele mici

Cu alte cuvinte, un rol important vor juca și partidele mici din Opoziție. S.O.S mai are 15 parlamentari la Camera Deputaților, POT are 16, iar grupul PACE de la Senat are încă 12 aleși. La aceștia se mai adaugă și parlamentarii neafiliați, care ar putea fi convinși.

Voturile Opoziției au mai mers către Guvern

Istoricul voturilor din Parlament arată, însă, că unii aleși ai Opoziției și-au mai dat în trecut votul pentru proiecte venite de la Palatul Victoria. Cel mai recent exemplu este bugetul pentru anul 2026. Deși a primit numeroase critici, iar AUR s-a poziționat clar împotriva acestuia, proiectul cabinetului Bolojan a trecut și cu voturi de la SOS, POT și neafiliați, pe lângă voturile Coaliției de guvernare.

„Bugetul nu este nici pe departe un buget ideal. Dimpotrivă, conține dezechilibre, riscuri și decizii pe care le putem considera iresponsabile.(…) Acest buget nu este despre confort politic, ci despre responsabilitate. Chiar dacă nu este bugetul pe care ni-l dorim, este bugetul pe care trebuie să îl adoptăm rapid pentru a evita un blocaj”, a spus deputata POT Gabriela Porumboiu în plenul Parlamentului.

Opoziția, împărțită în privința moțiunilor de cenzură

Mai multe partide din Opoziție au primis deja că dărâmă Guvernul, dar nu au reușit să se pună de acord pe momentul depunerii unei moțiuni de cenzură: grupul PACE anunța că semnături pentru a depune în aprilie, în timp ce AUR ar fi vrut să aștepte până în luna mai.

Acum, și Diana Șoșoacă a anunțat că partidul sau va veni cu propria moțiune. De săptămâna viitoare ar putea începe, însă, negocierile pentru a vedea dacă reușesc să se pună de acord și să vină cu un singur demers.

AUR va vota „orice moțiune”, dar nu crede în planul PSD

George Simion a declarat miercuri, la Parlament, că formațiunea sa va susține orice moțiune de cenzură, însă nu crede că PSD va depune una:

„Noi ne-am spus din ziua unu și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR, votăm orice moțiune simplă ori orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus. ”

