WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, care citează o sursă prezentă la discuții.

Avocatul lui Guilfoyle, care este o cunoscută susținătoare a președintelui și a familiei Trump, a contestat descrierea conversației făcute de publicația americană.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați.

Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici»”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a povestit despre incident.

Discuția s-a aprins, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor.

Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost descrisă această discuție”, scrie The Wall Street Journal.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis la 5 mai 2026 prin moțiune de cenzură, după ce PSD s-a retras din coaliția de guvernare și a susținut, alături de AUR și alți parlamentari, înlăturarea Executivului. Moțiunea a fost votată de 281 de senatori și deputați.

Cu câteva săptămâni înainte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunțase că partidul său va organiza o consultare internă privind continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier. După căderea Executivului, PSD a transmis public că nu mai acceptă o formulă guvernamentală condusă de Bolojan.

Kimberly Guilfoyle s-a implicat puternic în promovarea Coridorului Vertical de Gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est.

Proiectul a fost susținut inclusiv la nivel diplomatic de Statele Unite. În septembrie 2026, extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest a fost oficializată printr-un memorandum semnat la Salonic, în prezența mai multor miniștri ai Energiei, a operatorilor regionali și a ambasadoarei SUA în Grecia.

„Fosta prezentatoare de la Fox News a străbătut Balcanii pentru a ajuta Europa să se elibereze de dependența energetică de Rusia, prin intermediul unui „coridor vertical de gaze” menit să primească GNL din SUA în Grecia și să-l transporte prin conducte către Ucraina.

Însă ea i-a nedumerit pe oficialii guvernamentali din întreaga regiune prin promovarea sa persistentă a unei anumite companii grecești — și prin eforturile sale susținute de a-l implica pe Christos Marafatsos, un novice atât în diplomație, cât și în domeniul energetic. Administrația Trump dorea ca aliații de la marginea estică a Europei să cumpere gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari”, scrie The Wall Street Journal.

Coridorul Verde reprezintă un proiect care facilitează transportul gazelor din Grecia spre Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova şi Ucraina. SUA au investit în facilități industriale astfel încât gazele naturale lichefiate aduse din America să poată fi regazeificate și apoi transportate prin conducte spre cumpărători, ceea ce ridică prețurile.

În România au existat rezerve privind prețul, peste cel al pieței, și oportunitatea economiă a unor astfel de achiziții.

„Secretarul de Stat Marco Rubio, într-o declarație furnizată de Casa Albă, a descris-o pe Guilfoyle drept o „susținătoare incredibil de eficientă a agendei președintelui”. El a afirmat că atât el, cât și Trump „apreciază foarte mult” munca acesteia”, mai notează The Wall Street Journal.

„Guilfoyle exercită o influență uriașă într-o parte a Europei care a cerut cu insistență relații mai strânse cu administrația Trump. Regiunea avea un singur ambasador confirmat pentru 10 țări când Guilfoyle a sosit la Atena toamna trecută, ceea ce face parte dintr-un model de posturi diplomatice vacante care a consolidat dramatic puterea celor câțiva reprezentanți în străinătate considerați apropiați de Trump”, mai scrie sursa citată.

„Odiseea ambasadoarei Guilfoyle a devenit un simbol puternic al noii școli de diplomație americană sub administrația Trump: îmbinarea dintre celebritate, afaceri și geopolitică. Guilfoyle, care a fost căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, vorbește despre legăturile sale strânse cu familia Trump și difuzează videoclipuri către aproape două milioane de urmăritori de pe Instagram, alternând întâlnirile cu liderii regionali cu vizite la prezentări de modă europene și gale de artă, îmbrăcată în rochii împodobite cu cristale.

Jefferson House, reședința oficială a ambasadorului unde ea ține adesea întâlniri, a fost decorată cu portrete mari, alb-negru, ale lui Guilfoyle, potrivit celor care au vizitat-o. Unii oficiali greci spun că sunt bucuroși că țara lor, adesea neglijată la Washington, beneficiază de atenția unei ambasadoare care poate ajunge cu ușurință la președintele SUA.

De asemenea, le este teamă să nu intre în conflict cu ea”, mai scrie publicația americană, care face apoi referire la conversația de la cina din martie de la Atena.

Reacția PSD

PSD a comentat afirmațiile din articolul publicat de The Wall Street Journal, făcând referire la discuții pe care Sorin Grindeanu le-ar fi avut cu ambasadoarea SUA în Grecia. Presa a scris despre o întâlnire la un restaurant din București, la 31 martie, la care ar fi participat liderul PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) și consilierul prezidențial Florin Vlădică.

Portalul Presa-Liberă a și publicat imagini de la întâlnire.

„Discutiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important. De altfel, am văzut că acest lucru se regăsește și în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Restul aspectelor semnalate sunt pure fabulații, care nu au făcut obiectul discuției”, este răspunsul PSD pentru Digi 24. Totodată, ambasadoarea SUA în Grecia a participat la conferința ”The Economist: Romania Government Roundtable”, la care a fost prezent și ambasadorul SUA la București. Ambii ambasadori americani au afirmat că SUA sunt interesate de proiectul „Coridorul vertical” . „Ruta e o poartă de acces pentru gazul natural lichefiat (GNL) american”, au spus de la București cei doi oficiali americani.

Editor : M.C