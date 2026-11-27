Daniel Zamfir a spus la Digi24 că investitori din Qatar sunt interesați de turismul balnear din România și chiar reprezentanți ai familiei emirului vor veni în țara noastră pentru a vizita posibile locuri în care să investească. În plus, ministrul Economiei a afirmat că de curând a semnat un acord cu patronatul tur-operatorilor germani. „E vorba de 60 de operatori cu TUI în frunte, care vor veni în România ca să descopere obiective și ceea ce putem să oferim turiștilor germani”, a precizat Zamfir. „Turismul de sănătate este noul trend mondial și atunci qatarezii, și nu numai, sunt foarte interesați în astfel de investiții”, a subliniat acesta.

Eu am plecat în Qatar cu nouă sau zece companii, cu oameni de afaceri. Nu știu când ultima dată un ministru al Economiei a plecat într-o astfel de deplasare însoțit de oameni de afaceri, pentru că scopul acestei vizite a fost într-adevăr să punem în legătură companii românești cu companii qatareze, companii extrem de interesate să investească în România și chiar am stabilit ca la începutul anului viitor să facem un forum, un grup în care să discutăm despre asta. Vor veni cele mai importante companii qatareze în România ca să analizeze posibilitatea investițiilor. Deja am intrat în schimburile cu ei și vreau să vă spun un lucru: o companie românească deja este în discuții avansate și chiar va face o investiție acolo”, a afirmat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei a precizat că acea companie produce baterii și va fi finanțată de Qatar Invest pentru a fabrica baterii în Qatar.

„O face și în România, eu sper ca și statul român să cunoască despre ce face această companie. Eu chiar am promis că mă voi duce la acea companie pentru că ceea ce am aflat despre această firmă este absolut fabulos. Adică avem oameni de afaceri care pot face investiții în Qatar, probabil spre surprinderea multora”, a subliniat ministrul Economiei.

Sunt companii românești care operează în portul Constanța și acolo deja sunt în contact și doresc să aibă o colaborare. De asemenea, Transgaz, care m-a însoțit în această vizită, a intrat în colaborare cu firme qatareze.

„Qatarezii sunt extrem de interesați să investească în complexe hoteliere cu spa-uri, cu zona de wellness”

„În zona turismului, care pe mine mă interesează foarte tare, v-am spus, am prezentat opțiunea extraordinară, sau oportunitatea extraordinară pe care o are România în zona balneo. Qatarezii, și nu numai, sunt extrem de interesați să investească în complexe hoteliere cu spa-uri, cu zona asta de wellness, ori ceea ce avem noi n-are nimeni în Europa și s-ar putea ca și în lume să fie foarte puține astfel de zone. Noi avem acele resurse minerale de ape geotermale, sulfuroase, nămol și așa mai departe, ceea ce nu prea găsim în lume. În Europa oricum suntem unici. Și pentru asta vor veni chiar reprezentanți ai familiei emirului din Qatar, care doresc să vadă zone din România unde să poată investi în această zonă”, a punctat ministrul.

„Chiar la două săptămâni după ce am preluat mandatul, am semnat un acord cu patronatul tur-operatorilor germani. E vorba de 60 de operatori cu TUI în frunte, care vor veni în România ca să descopere obiectivele din țara noastră și ceea ce putem să oferim turiștilor germani. Eu vreau să reînnodăm, dacă vreți așa, buna relație cu Germania în materie de turiști. Turiștii germani sunt extrem de atrași de România, iar turismul balnear este o nișă pe care noi nu o exploatăm, sau o exploatăm foarte puțin”, a precizat Daniel Zamfir.

„Turismul de sănătate este noul trend mondial și atunci qatarezii, și nu numai, sunt foarte interesați în astfel de investiții”

Ministrul Economiei a arătat că România are un potențial uriaș în acest domeniu, care este interesant pentru investitorii străini.

„Există, cum bine știți, un centru de agrement cu apă geotermală lângă Otopeni. Ei bine, vreau să știți că acolo se va dubla capacitatea pentru că este o mare cerere. Se folosește apă geotermală. Aceeași companie investește în Marea Britanie, în Manchester, face o investiție de 600 de milioane de lire pentru un astfel de complex. Așadar, interesul pentru acest tip de divertisment combinat cu ceea ce înseamnă tratament până la urmă, este turism de sănătate, dacă vreți. Turismul de sănătate este noul trend mondial și atunci qatarezii, și nu numai, sunt foarte interesați în astfel de investiții”, a conchis Zamfir.

Editor : Liviu Cojan