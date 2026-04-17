„Zarurile au fost aruncate”. Bolojan, despre amenințările PSD cu ruperea coaliției: „Am spus că nu voi demisiona”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că „zarurile au fost aruncate” şi, luni, PSD va vota că nu va mai colabora cu prim-ministrul Ilie Bolojan. El spune că suntem faza unui început de criză, de care România nu are nevoie. El a repetat că nu își va da demisia dacă PSD îi retrage sprijinul.

„După declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că, luni, Partidul Social-Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”, a spus premierul Ilie Bolojan vineri, la Radio România Actualități, potrivit News.ro.

El a precizat că, „dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanţilor acestui partid, care încălcau în evident protocolul de guvernare care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele”.

„Maşinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează cu o răspundere şi toată lumea se gândeşte cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămâne, pe post, aşa, mai departe”, a mai spus premierul.

Şeful Executivului a adăugat: „Evident, suntem, pe fondul acestor declaraţii, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie”.

„De ce nu are nevoie ţara noastră început de criză? Pentru că avem nişte probleme complicate, care vin în parte din realităţile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuţi şi pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari spaţiile care le are pentru educaţie, pentru sănătate, vor fi tot mai mici. De asemenea, avem de absorbit banii europeni. În perioada imediat următoare, până la sfârşitul lunii august, trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro, pe de o parte să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament, ca să ne putem lua banii şi apoi să terminăm lucrările, ceea ce înseamnă că orice fel de perturbaţii şi de întârzieri va face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veţi vedea că la finalul lunii august nu şi le va mai asuma nimeni”, a subliniat şeful Executivului.

Întrebat în cadrul aceleiași emisiuni ce va face dacă PSD își retrage sprijinul pentru el, Ilie bolojan a spus că nu își va da demisia.

„Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie să fie condusă. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea guvernului”.

El a mai precizat însă că poate fi demis „dacă guvernul pierde o moțiune de cenzură”.

