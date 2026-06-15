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Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după anunțul-surpriză de la Cotroceni. Liberalii, tot mai scindați

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Ilie Bolojan și Adrian Veștea la reuniunea Consiliului Național al Partidului Național Liberal, la Palatul Parlamentului, 28 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
PNL vrea să sesizeze CCR Liberalii, împărțiți între Veștea și Bolojan

Liderii PNL se reunesc luni după-amiază, fiind prima ședință după ce Adrian Veștea a fost nominalizat premier fără consultarea partidului. Se conturează deja și taberele din partid: unii liberali vor excluderea lui Veștea și sesizarea CCR privind felul în care a fost desemnat de președinte, în timp ce alții au anunțat deja că se aliniază în spatele lui pentru a intra la guvernare.

Biroul Politic Național a PNL, alături de parlamentarii și primarii partidului, intră în ședință de la ora 17:00, la Parlament. Astfel, este prima ședință la care premierul Ilie Bolojan și Adrian Veștea vor sta față în față, după anunțul venit duminică dimineață de la Cotroceni.

Imediat după nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier, Bolojan a reacționat, spunând că nu a fost informat de intenția președintelui Nicușor Dan, considerând că este un „act ostil” și o „încercare de rupere a PNL”.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a scris Bolojan pe Facebook, duminică.

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PNL vrea să sesizeze CCR

În acest context, liberalii apropiați lui Ilie Bolojan iau în calcul chiar să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la felul în care Adrian Veștea a fost propus de președinte, dat fiind faptul că nu a existat o consultare cu PNL.

„Partidul Național Liberal să clarifice acest lucru, nu doar pentru speța de față, ci și pentru orice altă speță, fără a fi vreun expert în drept constituțional. Am lecturat decizia CCR anterioară care privea desemnările președintelui Iohannis la acea vreme și cred că e destul de clar că aceste consultări ar fi trebuit făcute”, a declarat Sebastian Burduja, într-o intervenție la Digi24.

Există și voci care cer excluderea lui Adrian Veștea din partid și spun că propunerea ar urma să fie făcută chiar în ședința de astăzi. Decizia, însă, poate fi luată în forurile superioare de conducere, mai exact în Consiliul Național al partidului. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan ar urma să convoace organizarea Consiliului săptămâna aceasta, sâmbătă.

Liberalii, împărțiți între Veștea și Bolojan

Adrian Veștea, sau mai degrabă ideea rămânerii la Putere, adună și susținători din rândurile PNL. Deja mai mulți membri s-au pus în spatele premierului desemnat și au făcut apel la refacerea coaliției de guvernare.

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Cătălin Predoiu, spre exemplu, a avut o primă reacție de la desemnarea lui Veștea, făcând apel la un „compromis politic rezonabil” și refacerea coaliției de guvernare. PNL „își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție”, a mai spus ministrul interimar de Interne.

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Editor : A.G.

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