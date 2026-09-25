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Video Zi crucială pentru formarea noului Guvern. Siegfried Mureșan se întâlnește cu Nicușor Dan. În paralel, sunt ședințe la PNL, USR și UDMR

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nicusor dan si siegfried muresan
Foto: Inquam Photos
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se întâlnește vineri cu președintele Nicușor Dan, pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. În paralel, au loc ședințe la PNL, USR și UDMR, partidele care s-au aliniat în spatele premierului desemnat.

Siegfried Mureșan a anunțat că vineri va fi gata forma finală a programului de guvernare. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că este dispus să aibă o discuție cu șeful social-democraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide.

Premierul desemnat este așteptat la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui, pe de o parte, programul de guvernare și cabinetul de miniștri la care au lucrat în aceste zile cele trei partide, PNL, USR și UDMR.

Mai important, însă, Mureșan trebuie să îi spună lui Nicușor Dan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, întrucât cele trei partide nu au singure voturile necesare.

PNL, USR și UDMR au împreună 171 de senatori și deputați, la care s-ar mai putea adăuga câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care acestea decid să susțină Guvernul.

Fără voturi de la AUR sau PSD, Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu ar avea însă șanse de reușită. Premierul desemnat a exclus deja discuțiile cu partidul condus de George Simion. În ceea ce privește PSD, Mureșan spunea că va avea o întâlnire cu social-democrații, după ce Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri.

Mureșan nu s-a prezentat însă la sediul PSD. Astfel, șansele ca social-democrații să susțină Guvernul sunt destul de mici. Surse Digi24 din partid spun că cel mai probabil PSD nu va vota Guvernul, însă decizia finală va fi luată la începutul săptămânii viitoare, într-o ședință.

Ședințe sunt programate și vineri la PNL, USR și UDMR, unde va fi dat votul final pe programul de guvernare și pe lista miniștrilor. Cel mai probabil, luni vor avea loc audierile miniștrilor în Parlament, iar marți ar urma să fie votul de învestitură.

Editor : C.S.

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