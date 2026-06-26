Zi crucială pentru viitorul Guvern: Nicușor Dan așteaptă ca partidele să vină cu soluții pentru a ieși din criza politică

Președintele Nicușor Dan așteaptă partidele prooccidentale să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Le-a transmis aseară, din Polonia, că își dorește ca până marți să avem guvernul instalat la Palatul Victoria. Doar că liderii fostei coaliții nu au găsit deocamdată formula de guvernare. Discuțiile de ieri s-au blocat, după ce partidele au pus condiții și linii roșii de care nimeni nu vrea să treacă.

Liderii fostei coaliții au timp până astăzi să vină cu o soluție în fața lui Nicușor Dan. Ieri s-au văzut la Vila Lac pentru a pune pe masă toate condițiile pe care le-au avut, însă din informațiile Digi24, nu au reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește viitoarea formulă de guvernare.

Din ultimele informații, PSD nu își dorește în acest moment un guvern din care să facă parte USR, iar de altă parte PNL, USR și UDMR nu își doresc un guvern fără USR. De asemenea, în acest moment social-democrații ar cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Din informațiile Digi24, PNL, USR Nici social-democrații, nici președintele Nicușor Dan nu au fost de acord cu acea propunere venită din partea dreptei, privind un acord de reciprocitate între partidele din fosta coaliție de guvernare.

Astăzi este termenul limită pentru ca acestea să vină cu o formulă finală în fața președintelui, Surse politice spun că președintele Nicușor Dan urmează să se vadă astăzi cu reprezentanți ai PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție finală. În cel mai rău caz, dacă astăzi nu se găsește acea soluție, președintele le-ar mai da timp acestora până duminică, însă spunea că este foarte important ca până marți să avem un guvern.

Joi seara, Dan spunea că după consultările de marți s-a conturat cel puțin o soluție de guvern minoritar și că se așteaptă ca liderii politici să fie serioși și să încheie un acord politic, deși nu ar fi pentru prima dată când președintele se bazează pe „o așteptare rezonabilă” care nu se concretizează, pentru că politicienii s-au răzgândit.

„Important să avem un guvern cât mai repede și, pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice disponibilitate pentru o soluție, pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni putem, noi toți cetățenii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate”, a spus Dan joi seara.

„În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest Guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat, pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp”, a mai spus el.

Editor : M.B.