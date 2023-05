Ziua porților deschise la MAI. Copiii au avut ocazia să vadă un elicopter, motociclete, maşini de pompieri şi câini polițiști

Ministerul Afacerilor Interne a organizat, miercuri, a XIII-a ediţie a evenimentului Ziua Porţilor Deschise pentru Copii. Copiii şi adulţii care îi însoţesc au avut ocazia să vadă un elicopter al IGAV, laboratorul criminalistic al Poliţiei Române, motociclete şi maşinile pompierilor, sistemele tehnice de supraveghere a frontierei, uniforme de epocă şi drapele de luptă, precum şi cai şi câini care acordă sprijin efectivelor Ministerului de Interne în îndeplinirea misiunilor.

„Ziua porților deschise la MAI” a ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Este un eveniment care a devenit tradiție și este modul nostru de a sărbători împreună Ziua Internațională a Copilului. Am petrecut o zi cu energie bună, cu multă veselie și curiozitate din partea celor mici care au venit în număr mare alături de părinți și bunici să descopere lumea fascinantă a polițiștilor, jandarmilor, pompierilor - lumea MAI. Ne bucurăm că le-am oferit, chiar și pentru o zi, copiilor această șansă și le mulțumesc angajaților MAI care au pus mult în suflet în organizare, oferindu-le celor interesați, de la mic la mare, surprize și momente inedite”, a scris pe Facebook ministrul de Interne, Lucian Bode.

Cei mici și părinții lor au putut să viziteze clădirea ministerului, inclusiv biroul ministrului, Sala de Marmură, Sala de Briefing, dar şi balconul ministerului, reprezentativ pentru istoria recentă a României.

Unul dintre copii „a preluat” conducerea MAI pentru o zi.

„Și pentru că o zi specială cere și momente speciale, am avut un joc de roluri intitulat “ministru pentru o zi” în care, în mod simbolic, un copil talentat și curajos, David Dobrincu, a preluat comanda Ministerului Afacerilor Interne. David, deși are vârsta de 12 ani, ne-a impresionat pe toți cu istețimea și dezinvoltura lui, calități exersate de-a lungul timpului prin apariții publice în diverse emisiuni, videoclipuri muzicale și roluri în seriale TV. La vizita pe care am făcut-o împreună la standurile structurilor MAI, „ministrul pentru o zi” s-a acomodat rapid cu tehnica de intervenție și chiar a trasat directive clare subordonaților”, a mai scris Lucian Bode.

De asemenea, copiii au avut ocazia să afle mai multe despre activitatea polițiștilor, jandarmilor, pompierilor, polițiștilor de frontieră, piloților MAI, medicilor și paramedicilor SMURD.

