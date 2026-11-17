Un poliţist din Constanţa este anchetat de procurori după ce a condus în timp ce era beat şi avea permisul suspendat. El avea o concentraţie de 2,88 g/l alcool pur în sânge la a doua probă. Bărbatul mai fusese oprit în trafic în urmă cu o lună, iar poliţiştii au constatat şi atunci că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

„În sarcina inculpatului, agent de poliţie în cadrul IPJ Constanţa, – Postul de Poliţie Lumina, s-a reţinut că la data de 14.11.2026, în jurul orei 22:20, a condus un autoturism pe Bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanţa având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (2,71 g/l la prima probă recoltată, respectiv 2,88 g/l la proba a doua, prelevată după o oră)”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Ei au precizat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce din 11 octombrie, când a fost prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal, notează News.ro.

Poliţistul este cercetat sub control judiciar.

Editor : Liviu Cojan