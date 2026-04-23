Poliţist de la Biroul Rutier, rămas fără permis după ce a fost prins cu 121 km/h în localitate

Un poliţist din cadrul Biroului Rutier Galaţi a fost sancţionat contravenţional şi a rămas fără permis pentru 120 de zile, după ce a fost înregistrat de radar circulând cu 121 km/h în localitatea Vârlezi din judeţul Galaţi.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, agentul, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Cerţeşti, a fost depistat de către poliţiştii Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor circulând cu 121 km/h, pe DN 24D, în localitatea Vârlezi, unde limita maximă admisă este de 50 km/h.

La data de 18 aprilie 2026, la ora 11:25, un bărbat, de 26 de ani, din localitatea Cerţeşti, judeţul Galaţi, a fost depistat de un echipaj al Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor şi înregistrat cu aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe DN 24D, în localitatea Vârlezi, cu 121 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 50 km/h. În consecinţă, acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei şi cu măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie", a declarat, pentru Agerpres, Biroul de presă al IPJ Galaţi.

IPJ Galaţi face precizarea că prevederile legale se aplică în mod egal tuturor participanţilor la trafic, fără excepţie, indiferent de calitatea sau funcţia deţinută de aceştia, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi tratează cu seriozitate orice încălcare a legii.

