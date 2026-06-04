Live TV

Poliţist găsit mort într-o pădure, cu arma lângă el. Soţia acestuia îi anunțase dispariția

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un poliţist din judeţul Maramureş a fost găsit mort într-o pădure din localitatea Rohia, el fiind împuşcat în piept, iar arma aflându-se lângă cadavru. Descoperirea a fost făcută după ce soţia acestuia a sesizat Poliţia că el a dispărut şi că armamentul pe care îl depozita acasă lipseşte. Bărbatul era angajat al MAI din 2016, iar în urmă cu doi ani a fost declarat apt limitat, din cauza unor afecţiuni medicale.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş a anunţat, joi seară, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Lăpuş au fost sesizaţi, miercuri seară, de o femeie cu privire la faptul că soţul acesteia, agentul şef adjunct de poliţie Ungur Vasile Radu, a dispărut, iar armamentul pe care-l depozita legal la domiciliu lipseşte.

Poliţiştii au început verificările, iar, în jurul orei 20.20, acesta a fost găsit decedat pe o suprafaţă de pădure, situată în localitatea Rohia, prezentând o plagă împuşcată la nivelului pieptului. Arma din dotare a fost găsită lângă cadavru.

„Poliţistul îşi depozita armamentul la domiciliu, în condiţii de siguranţă, în cutie metalică, conform cadrului legal incident. Acest mod de păstrare este un mod de lucru care facilitează accesul la dotările necesare poliţiştului în timpul serviciului, în special în cazul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul subunităţilor, care nu sunt prevăzute cu personal de serviciu permanent. Ultima verificare privind modul de depozitare şi păstrare a armei din dotare a avut loc la data de 26 februarie a.c., nefiind constatate nereguli. În cadrul verificării efectuate, celui în cauză i-au fost prelucrate prevederile legale privind depozitarea, păstrarea şi manipularea armamentului”, a precizat IPJ Maramureş.

Bărbatul a fost încadrat în MAI în 1 iulie 2016, iar, în urmă cu doi ani, a fost declarat apt limitat din cauza unor afecţiuni medicale.

Acesta era evaluat periodic pe linie de SSM, respectiv la 6 luni, de către medicul unităţii şi psihologul unităţii.

În continuare, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
2
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
3
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
variola maimutei mpox
4
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
contor pentru electricitate
5
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Digi Sport
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
smurd salvamont maramures
Ucrainean găsit în stare critică, după ce a fost abandonat într-un pârâu de grupul cu care a trecut granița prin Munţii Maramureşului
sigla romsilva 2
Romsilva, după ce ministrul Mediului a vorbit despre puieți care existau doar în acte: Reprezintă 0,9% din producția anuală
masina de politie
Trupul unui adolescent de 15 ani, descoperit pe un câmp din Maramureș. Poliția a deschis dosar penal de ucidere din culpă
elicopter smurd
Un ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureșului, recuperat de poliţişti de frontieră şi salvamontişti
copii disparuti
Cei doi frați dispăruți de ieri în Râșnov au fost găsiți. Unde se aflau copiii
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac...
sigla pnl
PNL anunță că va analiza propunerea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
tomac si steriu
Cine este și ce avere are premierul desemnat Eugen Tomac
Ultimele știri
Buncăr demn de un film, cu un tunel de 120 de metri și o ieșire de urgență secretă, descoperit în Calabria
Italia condiționează participarea elevilor la orele de educație sexuală în școli de acordul părinților
Serghei Lavrov: „Războiul lui Biden a devenit războiul lui Trump"
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, imagini rare cu fiica ei, la împlinirea a cinci ani: „Fetita noastră de vis!” Cât de frumoasă...
Cancan
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Clauza de reziliere plătită de Real Madrid pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali a dezvăluit totul
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, desemnat prim-ministru de Nicușor Dan. Rolul pe care l-a avut în campania președintelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la...
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
Digi FM
Câți bani a strâns un român cu salariu mediu la Pilonul 2 după 18 ani. Suma s-a dublat în ultimii trei ani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...