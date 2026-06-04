Poliţist găsit mort într-o pădure, cu arma lângă el. Soţia acestuia îi anunțase dispariția

Un poliţist din judeţul Maramureş a fost găsit mort într-o pădure din localitatea Rohia, el fiind împuşcat în piept, iar arma aflându-se lângă cadavru. Descoperirea a fost făcută după ce soţia acestuia a sesizat Poliţia că el a dispărut şi că armamentul pe care îl depozita acasă lipseşte. Bărbatul era angajat al MAI din 2016, iar în urmă cu doi ani a fost declarat apt limitat, din cauza unor afecţiuni medicale.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş a anunţat, joi seară, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Lăpuş au fost sesizaţi, miercuri seară, de o femeie cu privire la faptul că soţul acesteia, agentul şef adjunct de poliţie Ungur Vasile Radu, a dispărut, iar armamentul pe care-l depozita legal la domiciliu lipseşte.

Poliţiştii au început verificările, iar, în jurul orei 20.20, acesta a fost găsit decedat pe o suprafaţă de pădure, situată în localitatea Rohia, prezentând o plagă împuşcată la nivelului pieptului. Arma din dotare a fost găsită lângă cadavru.

„Poliţistul îşi depozita armamentul la domiciliu, în condiţii de siguranţă, în cutie metalică, conform cadrului legal incident. Acest mod de păstrare este un mod de lucru care facilitează accesul la dotările necesare poliţiştului în timpul serviciului, în special în cazul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul subunităţilor, care nu sunt prevăzute cu personal de serviciu permanent. Ultima verificare privind modul de depozitare şi păstrare a armei din dotare a avut loc la data de 26 februarie a.c., nefiind constatate nereguli. În cadrul verificării efectuate, celui în cauză i-au fost prelucrate prevederile legale privind depozitarea, păstrarea şi manipularea armamentului”, a precizat IPJ Maramureş.

Bărbatul a fost încadrat în MAI în 1 iulie 2016, iar, în urmă cu doi ani, a fost declarat apt limitat din cauza unor afecţiuni medicale.

Acesta era evaluat periodic pe linie de SSM, respectiv la 6 luni, de către medicul unităţii şi psihologul unităţii.

În continuare, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Editor : Liviu Cojan