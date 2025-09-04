Live TV

Poliţist reţinut, după ce a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii. El a mai fost cercetat penal în trecut

Un poliţist din Cluj a fost reţinut şi este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care poliţistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii. Nu este prima dată când poliţistul este cercetat penal, anterior el având în dosar în care a fost cercetat tot pentru infracţiuni cu violenţă.

Ancheta poliţiştilor din Cluj în acest caz a demarat după ce, miercuri, o tânără de 21 de ani a sunat la 112 şi reclamat că, în timp ce se afla într-o locuinţă din localitatea Floreşti, a fost agresată fizic de către un bărbat.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, aceasta ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic şi sustrăgându-i suma de bani. (...) Bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, iar în prezent, acesta îşi desfăşura activităţile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităţilor judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, informează, joi seară, oficialii Poliţiei judeţene Cluj, potrivit News.ro.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că anterior poliţistul fusese cercetat într-un dosar care vizează infracţiuni de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Tânăra care a sunat la 112 reclamându-l pe poliţist a depus o plângere pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Pe numele poliţistului a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

În plus, la nivelul Poliţiei Cluj se fac verificări interne cu privire la comportamentul poliţistului.

„În acest context, IPJ Cluj reiterează angajamentul pentru transparenţă şi corectitudine în aplicarea procedurilor interne, se delimitează de astfel de comportamente care nu fac cinste instituţiei şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

