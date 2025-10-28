O polițistă din Slatina a fost trasă de păr în timpul unei intervenții desfășurate în luna aprilie. Situația a fost scoasă la iveală de către Sindicatul Europol, care acuză conducerea IPJ Olt că a „încercat să mușamalizeze” ultrajul.

„De curând am aflat despre modalitatea în care șefii din cadrul IPJ Olt au încercat să mușamalizeze o infracțiune de ultraj comisă asupra unuia dintre colegii noștri care își desfășoară activitatea la nivelul Poliției Municipiului Slatina. Practic, în timp ce polițistii se aflau în serviciul de patrulare, au observat un individ care a încercat să lovească un bărbat cu o sticlă în zona capului.

Doar intervenția promptă a colegei noastre polițiste, care a barat lovitura, a împiedicat o posibilă tragedie”, se arată în postarea Sindicatului Europol, însoțită și de un videoclip.

Conform sursei citate, polițista a fost trasă de păr de bărbat, ulterior, care a fost imoblizat de o altă patrulă. Întrucât conducerea Poliției Municipiului Slatina nu a raportat incidentul, polițista a decis să depună plângere la Parchet.

În cele din urmă, agresorul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Cu privire la modul în care conducerea IPJ Olt a ales să trateze un eveniment atât de grav, organizația noastră a sesizat conducerea Poliției Române pentru modul defectuos de gestionare a situației.

În prezent, conform răspunsului primit din partea IGPR, șeful și adjunctul Poliției Municipiului Slatina sunt cercetați disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale și pentru lipsa de reacție față de o infracțiune comisă împotriva unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a mai transmis Sindicatul Europol.

De asemenea, conform IPJ Olt, incidentul s-a petrecut în noaptea de 19 spre 20 aprilie 2025, în jurul orei 00.40, relatează News.ro.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apelul 112 cu privire la un scandal izbucnit între mai multe persoane, în zona unei biserici din municipiul Slatina. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care a identificat o persoană ce manifesta un comportament violent.

În momentul în care poliţiştii au intervenit pentru imobilizarea acesteia, persoana a opus rezistenţă şi a agresat fizic o poliţistă aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu. După imobilizare, persoana a fost condusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a fost internată la Secţia Psihiatrie”, a precizat IPJ Olt.

