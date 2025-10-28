Live TV

Video Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare

Data actualizării: Data publicării:
politista-slatina-agresata
Imagine cu polițista din Slatina (stânga) în timp ce este trasă de păr. Foto: Captură video Facebook/Sindicatul Europol

O polițistă din Slatina a fost trasă de păr în timpul unei intervenții desfășurate în luna aprilie. Situația a fost scoasă la iveală de către Sindicatul Europol, care acuză conducerea IPJ Olt că a „încercat să mușamalizeze” ultrajul. 

„De curând am aflat despre modalitatea în care șefii din cadrul IPJ Olt au încercat să mușamalizeze o infracțiune de ultraj comisă asupra unuia dintre colegii noștri care își desfășoară activitatea la nivelul Poliției Municipiului Slatina. Practic, în timp ce polițistii se aflau în serviciul de patrulare, au observat un individ care a încercat să lovească un bărbat cu o sticlă în zona capului. 

Doar intervenția promptă a colegei noastre polițiste, care a barat lovitura, a împiedicat o posibilă tragedie”, se arată în postarea Sindicatului Europol, însoțită și de un videoclip.

Conform sursei citate, polițista a fost trasă de păr de bărbat, ulterior, care a fost imoblizat de o altă patrulă. Întrucât conducerea Poliției Municipiului Slatina nu a raportat incidentul, polițista a decis să depună plângere la Parchet.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cele din urmă, agresorul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Cu privire la modul în care conducerea IPJ Olt a ales să trateze un eveniment atât de grav, organizația noastră a sesizat conducerea Poliției Române pentru modul defectuos de gestionare a situației.

În prezent, conform răspunsului primit din partea IGPR, șeful și adjunctul Poliției Municipiului Slatina sunt cercetați disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale și pentru lipsa de reacție față de o infracțiune comisă împotriva unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a mai transmis Sindicatul Europol.

De asemenea, conform IPJ Olt, incidentul s-a petrecut în noaptea de 19 spre 20 aprilie 2025, în jurul orei 00.40, relatează News.ro.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apelul 112 cu privire la un scandal izbucnit între mai multe persoane, în zona unei biserici din municipiul Slatina. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care a identificat o persoană ce manifesta un comportament violent. 

În momentul în care poliţiştii au intervenit pentru imobilizarea acesteia, persoana a opus rezistenţă şi a agresat fizic o poliţistă aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu. După imobilizare, persoana a fost condusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a fost internată la Secţia Psihiatrie”, a precizat IPJ Olt.

Citește și:

Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă „salariul de excelență”. Replica Sindicatului Europol

O poliţistă în drum spre serviciu a salvat o fată care era bătută cu bestialitate de un bărbat la staţia de metrou Brâncoveanu

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile...
Cărucior supermarket
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD...
Ultimele știri
Armata SUA a atacat patru ambarcațiuni în Oceanul Pacific, suspectate de trafic de droguri. 14 persoane au fost ucise
Ministrul Mediului, discuții la Bruxelles despre procedurile de infringement față de România: Nu va fi totul roz începând de acum
Poliția Locală Slatina trimite pistoalele colegilor de la Pitești ca să facă economii la buget: cât costă depozitarea armamentului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mașină de poliție
Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv
Poliția Română
Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv, după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe stradă
băiat care are scris stop pe mână
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
livrator lovit in bucuresti pe strada
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Pensia limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invaliditate, cu 110 lei
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...