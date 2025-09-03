Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe. „De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului.

„Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. Zeci de poliţişti din cadrul DGPMB sunt obligaţi să muncească în condiţii greu de imaginat: spatiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe! De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au scris, miercuri seară, pe Facebook, sindicaliştii Europol, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, „imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploşniţele au infestat spaţiile de lucru şi de detenţie, acolo unde poliţiştii îşi fac datoria 12 ore pe zi”.

Foto: Sindicatul Europol

„În loc să beneficieze de respect şi protecţie, poliţiştii ajung să lucreze în condiţii mai mizere, victime ale indiferenţei şi incompetenţei celor care trebuiau să asigure contracte de dezinsecţie. Mai grav, peste 10 poliţişti au ajuns la UPU, cu corpul plin de muşcături. Mulţi se dezbracă de hainele cu care au venit de acasa şi le lasă în afara sediului, pe unităţile de aer condiţionat, pentru a nu-şi infesta familiile”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia povestesc că unii angajaţi şi-au aruncat mobila şi covoarele, iar alţii au fost obligaţi să-şi schimbe chiria din cauza infestării.

Foto: Sindicatul Europol

„În prezent, peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri pentru a scăpa de coşmar. Aceasta nu mai este doar o problemă de igienă, ci o problemă de demnitate a muncii şi de sănătate a lucrătorilor”, transmis reprezentanţii Sindicatului Europol.

Aceştia cer măsuri urgente şi responsabilitate din partea celor care conduc Poliţia Capitalei şi Ministerul Afacerilor Interne.

„La acest moment am sesizat Direcţia de Sănătate Publică şi Avocatul Poporului pentru a inchide funcţionarea acestor spaţii”, anunţă Sindicatul Europol.

