Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea fostului fotbalist Gabi Mureșan

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunţat joi deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureşan.

„La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliţia municipiului Sighişoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localităţii Şaeş şi nu a mai ieşit la suprafaţă. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, precum şi scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureş. În urma activităţilor de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconştienţă, fiind transportat spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”, a informat IPJ Mureş, citat de Agerpres.

Anunţul decesului primarului a fost făcut, joi dimineaţă, de către reprezentanţii administraţiei publice locale din Apold, pe pagina de Facebook a instituţiei.

„Astăzi trăim cu toţii o mare durere, Primăria Comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit (...)”, a anunţat Primăria Apold.

În urmă cu o seară, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea" al judeţului Mureş a anunţat că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.

În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat şi un echipaj din cadrul Salvamont Mureş.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenţie au predat-o ambulanţei SMURD.

Gabriel Stelian Mureşan era născut în 13 februarie 1982, la Sighişoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaş defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Gloria Bistriţa şi a avut nouă selecţii în echipa naţională a României.

Editor : M.B.