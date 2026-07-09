Live TV

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea fostului fotbalist Gabi Mureșan

Data actualizării: Data publicării:
Soccer 2012: Manchester United vs CFR Cluj-Napoca DEC 05
Gabi Mureșan. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunţat joi deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureşan.

„La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliţia municipiului Sighişoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localităţii Şaeş şi nu a mai ieşit la suprafaţă. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, precum şi scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureş. În urma activităţilor de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconştienţă, fiind transportat spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”, a informat IPJ Mureş, citat de Agerpres.

Anunţul decesului primarului a fost făcut, joi dimineaţă, de către reprezentanţii administraţiei publice locale din Apold, pe pagina de Facebook a instituţiei.

„Astăzi trăim cu toţii o mare durere, Primăria Comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit (...)”, a anunţat Primăria Apold.

În urmă cu o seară, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea" al judeţului Mureş a anunţat că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.

În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat şi un echipaj din cadrul Salvamont Mureş.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenţie au predat-o ambulanţei SMURD.

Gabriel Stelian Mureşan era născut în 13 februarie 1982, la Sighişoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaş defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Gloria Bistriţa şi a avut nouă selecţii în echipa naţională a României.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
iran-teheran - 3 martie 2026
5
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
Digi Sport
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gabi-Muresan
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
gabi muresan fb
Gabriel Mureșan, fost fotbalist al Naționalei și primar al unei localități din Mureș, a murit înecat, la 44 de ani. Mesajul FRF
ambulanta ekeng stadion
Moartea lui Ekeng. Rolul observatorului partidei
MURESAN
Fotbal. Se măreşte "clanul" Mureşan. CFR Cluj l-a transferat pe Andrei Mureşan
CASE PRABUSITE MURES
Case prăbuşite în Mureş
Recomandările redacţiei
raed arafat
Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul de...
INSTANT_CONSULTARI_3PNL_63_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cu ce propunere merg liberalii la discuțiile de luni cu președintele...
nato nicusor dan 2
Nicușor Dan anunță ce va face cu pistolul primit cadou de la Erdogan...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
PNL, prin Ilie Bolojan, a depus apel în procesul în care Tribunalul...
Ultimele știri
„Sanșele anticipatelor sunt de peste 50%”. Alexandru Muraru răspunde acuzațiilor privind o înțelegere PNL-AUR
Președintele Cehiei: Ucraina mai are la dispoziție două luni înainte ca Putin să ia o decizie care va escalada războiul
UE pregătește noi sancțiuni pentru rețelele de trafic de migranți, droguri și arme. Ce măsuri propune Comisia Europeană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva minute...
Fanatik.ro
Sportivul din România care a luat 10 la Bacalaureat. Este unic în județul său și a luat deja o decizie...
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
Adevărul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi...
Playtech
Obiectul comun purtat de Mirabela Grădinaru a atras toată atenţia la summit. Mesajul despre lumea virtuală şi...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total...
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un fost polițist bolnav de cancer dă în judecată MAI. O operație care a costat 75.000 de lei, refuzată la...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...