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Poliţiştii au făcut 52 de percheziţii în şapte judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

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perchezitii ăolitie
Foto: Poliția Română
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Poliţiştii din Mehedinţi au făcut miercuri 52 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Timiş, Cluj şi Bihor, precum şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală.

Poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au pus în executare 52 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice implicate în activitatea infracţională, potrivit unui comunicat al Poliției Române, citat de Agerpres.

„În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile şi alte mijloace de probă, în vederea documentării activităţii infracţionale şi stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat", precizează Poliţia Română.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, precum şi al poliţiştilor din inspectoratele de poliţie judeţene Dolj, Gorj, Bihor, Timiş şi Cluj, al Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Bucureşti şi al poliţiştilor de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi.

La operaţiune au participat, de asemenea, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, Poliţiei oraşului Baia de Aramă, Poliţiei municipiului Orşova, Poliţiei oraşului Strehaia, Poliţiei oraşului Vânju Mare, Biroului pentru Protecţia Animalelor şi Biroului Control Intern.

Ancheta urmăreşte documentarea activităţii infracţionale şi stabilirea prejudiciului produs bugetului de stat.

Editor : M.B.

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