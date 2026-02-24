Polițiștii care au protestat marți seara în Piața Victoriei, nemulțumiți de prevederile din legea cu privire la reforma administrației care se referă la majorarea vârstei de pensionare, au încercat să intre în sediul Guvernului pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Aceștia au fost opriți de jandarmi pentru că Registratura a fost închisă la ora 18:00.

Câteva sute de membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne au protestat în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii sunt nemulțumiți de legea cu privire la reforma administraţiei și cer să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare.

„Acest proiect de ordonanță este o ilegalitate, este un monstru care creează noi taxe și noi impozite pentru români,” a strigat unul dintre polițiștii aflați în fața Guvernului.

„Să mergem să vorbim cu domnul Bolojan, dacă ne primește. Și să lase jandarmii, să nu mai facă scut în fața lui pentru că și lor le taie pensiile,” a adăugat polițistul.

Reprezentanții sindicatului polițiștilor au încercat să intre în sediul Guvernului, dar au fost opriți pentru că Registratura a fost închisă la ora 18:00. Ei protestează față de măsurile anunțate și au scandat „Demisia!” în fața Palatului Victoria, spunând că vor veni mai mulți.

„La Registratură nu mai este nimeni. Programul cu publicul s-a încheiat. Nu vă poate primi nimeni,” le-a spus unul dintre jandarmi.

De săptămâna viitoare, penitenciarele vor fi blocate, amenință protestatarii. „Să vedem dacă bucătarii, că anul trecut ei au păzit penitenciarele, să vedem dacă le vor păzi iarăși.”

„Unicul nostru mesaj din seara asta pentru Bolojan este demisia,” a strigat un protestatar.

Protestul are loc în timp ce membrii Guvernului urmează să adopte marți tăierile în administrație și pachetul de relansare economică. După luni de amânări, Executivul vine cu două ordonanțe de urgență pentru cele două pachete. Ședința a fost amânată în lipsa avizelor de la Consiliul Economic și Social.

