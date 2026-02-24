Live TV

Video Polițiștii care au protestat în Piața Victoriei au încercat să intre în Guvern: „Să mergem să vorbim cu domnul Bolojan”

Data actualizării: Data publicării:
politisti
Polițiștii care au protestat în Piața Victoriei au încercat să intre în Guvern foto: captura Digi24

Polițiștii care au protestat marți seara în Piața Victoriei, nemulțumiți de prevederile din legea cu privire la reforma administrației care se referă la majorarea vârstei de pensionare, au încercat să intre în sediul Guvernului pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Aceștia au fost opriți de jandarmi pentru că Registratura a fost închisă la ora 18:00.

 

Câteva sute de membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne au protestat în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii sunt nemulțumiți de legea cu privire la reforma administraţiei și cer să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare.

„Acest proiect de ordonanță este o ilegalitate, este un monstru care creează noi taxe și noi impozite pentru români,” a strigat unul dintre polițiștii aflați în fața Guvernului.

„Să mergem să vorbim cu domnul Bolojan, dacă ne primește. Și să lase jandarmii, să nu mai facă scut în fața lui pentru că și lor le taie pensiile,” a adăugat polițistul.

Reprezentanții sindicatului polițiștilor au încercat să intre în sediul Guvernului, dar au fost opriți pentru că Registratura a fost închisă la ora 18:00. Ei protestează față de măsurile anunțate și au scandat „Demisia!” în fața Palatului Victoria, spunând că vor veni mai mulți.

„La Registratură nu mai este nimeni. Programul cu publicul s-a încheiat. Nu vă poate primi nimeni,” le-a spus unul dintre jandarmi.

De săptămâna viitoare, penitenciarele vor fi blocate, amenință protestatarii. „Să vedem dacă bucătarii, că anul trecut ei au păzit penitenciarele, să vedem dacă le vor păzi iarăși.”

„Unicul nostru mesaj din seara asta pentru Bolojan este demisia,” a strigat un protestatar.

Protestul are loc în timp ce membrii Guvernului urmează să adopte marți tăierile în administrație și pachetul de relansare economică. După luni de amânări, Executivul vine cu două ordonanțe de urgență pentru cele două pachete. Ședința a fost amânată în lipsa avizelor de la Consiliul Economic și Social.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
bilet loterie
3
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Vladimir Alekseiev
5
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
andrew la luvru
Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026”
Screenshot 2026-02-20 111105
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de înșelăciune de 40.000 de euro. O persoană a fost reținută 24 de ore
politia masina noaptea 2
Chirii fictive la prețuri mici în București. Doi suspecți, acuzați că au păcălit mai multe persoane. Percheziții ale polițiștilor
copil sarac
Dosar de exploatare și cerșetorie în Capitală: părinți acuzați că își obligau copiii să aducă bani de pe stradă
ecuson al politiei romane
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern pentru tăierile din administrație: aviz negativ de...
ilie bolojan guvern
Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să...
Ultimele știri
Accident grav pe DN 14: Doi şoferi au murit şi o adolescentă a fost rănită
A-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este libertate de exprimare, nu infracțiune, decid procurorii germani
UE va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, promite Von der Leyen după împotrivirea Ungariei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...