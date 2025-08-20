Poliţiştii români au fost felicitaţi de Europol pentru capturarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid: „Un succes remarcabil”

Investigaţii europene de amploare, desfăşurate între octombrie 2024 şi martie 2025 în 18 ţări, au permis identificarea câtorva reţele care falsificau bani, majoritatea operând din Asia, America de Sud şi Orientul Mijlociu, iar poliţiştii români au fost felicitaţi pentru o operaţiune care a permis recuperarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid, arată un comunicat al Europol, agenţia europeană de poliţie.

Europol a sprijinit o operaţiune comună de aplicare a legii care a perturbat distribuţia de bani falşi prin intermediul serviciilor poştale.

Valoarea totală a acestor bancnote contrafăcute, găsite în 297 de colete separate, este estimată la 66 de milioane de euro, relatează News.ro.

Europol a anunţat miercuri confiscarea a aproape un milion de bancnote şi monede false în euro, dolari şi lire sterline, răspândite în toată Europa.

Operaţiunea a fost condusă de autorităţile din 18 ţări. Puţine detalii au fost divulgate cu privire la locul confiscării, dar poliţiştii români au fost felicitaţi, într-un comunicat al Europol, pentru o operaţiune care a permis recuperarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid.

„Marea majoritate a obiectelor confiscate erau bancnote modificate, adesea numite „bilete de cinema””, precizează Europol în comunicatul său. „Biletele de cinema” sunt reproduceri cu o formă şi o culoare similare cu cele ale bancnotelor autentice, dar care conţin o mică menţiune ce indică faptul că sunt false. Cu toate acestea, această menţiune este adesea ignorată, ceea ce permite infractorilor să le folosească ca monedă reală.

Succesul operaţiunii a fost determinat de colaborarea excepţională dintre autorităţile celor 18 ţări, ceea ce i-a ajutat pe anchetatori să înţeleagă mai bine metodele criminale şi rutele de trafic. Datorită acestui efort comun, operaţiunea a declanşat 102 noi investigaţii vizând reţele criminale implicate în falsificarea de monedă, precizează Europol.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a sprijinit, de asemenea, ancheta prin furnizarea de infrastructură tehnică în timpul fazei operaţionale.

Ancheta, condusă de Austria, Portugalia şi Spania, s-a desfăşurat între octombrie 2024 şi martie 2025 şi a scos la iveală mai multe reţele infracţionale noi implicate în falsificarea de monedă. Majoritatea acestor reţele operează din afara UE, în principal din Asia, dar şi din America şi Orientul Mijlociu.

Această operaţiune a marcat a doua fază a unei acţiuni anterioare în care a fost implicată şi Europol. Cooperarea mai strânsă şi mai bună între forţele vamale şi poliţie a permis autorităţilor să obţină rezultate mult mai bune de această dată. „Un succes remarcabil a venit din România, unde o singură acţiune coordonată a autorităţilor naţionale a dus la confiscarea a 600.000 USD în valută falsă”, se spune în comunicatul Europol, care nu precizează când a avut loc această operaţiune.

