Live TV

Polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu este cercetat. Nu ar fi la prima abatere

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Polițistul care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune este cercetat disciplinar. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în județuș Galați. Ambele mașini în care se aflau polițistul și pompierul se îndreptau către același incendiu.

Măsura a fost dispusă de conducere a Inspectoratului de Poliție a Județului Galați, care a transmis într-un comunicat de presă că regretă cele întâmplate și că instituția se află în slujba cetățeanului.

Mai mult, cazul a intrat și în a și în atenția Inspectoratului General de Poliție și a Ministerului Afacerilor Interne, care au dispus controale la Galați.

Polițistul cercetat disciplinar nu ar fi la prima abatere.

Totul s-a întâmplat după ce pompierii voluntarii dintr-o comună din Galați au fost trimiși prin dispeceratul 112 să stingă un incendiu la o locuință. Pe drum însă, autospeciala de pompieri a fost ajunsă din urmă de un echipaj de poliție de la postul din Târgu Bujor. Pentru că drumul era îngust, șoferul nu a putut să facă loc polițiștilor, care l-au somat să elibereze drumul.

Șoferul mașinii de pompieri a fost oprit, amendat cu 3.000 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile, pentru că a folosit dispozitivele luminoase și sonore de pe autospecială, dispozitive care, potrivit poliției, nu erau autorizate.

Pompierii au ajuns la intervenție cu o întârziere de 15 minute. Între timp, incendiul fusese stins de vecini.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
marcel ciolacu psd
3
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (67)
Morminte vandalizate în judeţul Constanţa: bunuri furate din cripte. Polițiștii au deschis dosar penal
colaj_fara_margine
Momente de panică la Galați. O grenadă a fost găsită în apropierea gării
pompieri voluntari
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
accident ambulanta cotroceni masini de politie pompieri
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Șoferul a rămas fără permis și cu amendă de 3.000 de lei
petre florin manole
Muncă la negru în ride-sharing: peste 1.200 de persoane depistate în Constanța. Manole: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul”
Recomandările redacţiei
Digital Euro Illustration
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro...
american mutat in oradea
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
nuuk groenlanda
Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de...
Ultimele știri
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori în mare parte din țară. Când se mai încălzește vremea
Gruparea Wagner a primit o nouă misiune: FSB pregătește operațiuni speciale
Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 9,62% în luna ianuarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Pești. Sensibilitatea lor devine un atu puternic dacă știu să o transforme în...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online