Poluare extremă în București. Oamenii din mai multe zone spun că s-au trezit din cauza mirosului de ars

Capitala țării s-a trezit miercuri dimineață cu un fum înecăcios. Zeci de oameni ne-au scris că s-au trezit din cauza mirosului puternic de ars. Datele adunate de stațiile independente de monitorizare a aerului arată depășiri ale limitei de poluare.

Jurnalista Digi24 Elena Vijulie Tănase a fost unul dintre bucureștenii care în această dimineață s-au trezit din cauza mirosului extrem de puternic.

„Tocmai m-am trezit brusc în miros de cauciuc ars. Am fugit la bucătărie, m-am uitat la centrală și la toate aparatele electrice din casă. Totul ok. Mirosul oribil vine de afară, am uitat geamul deschis la baie de cu seară. Cine face așa ceva bucureștenilor în vreme de epidemie pulmonară... Mizerabil. Mizerabil”, a scris ea pe pagina de Facebook.

Datele înregistrate miercuri dimineață de platforma independentă aerlive.ro arătau la ora 7:00 un nivel „foarte ridicat” de poluare la majoritatea stațiilor de monitorizare a aerului, în zona nord-vestică a capitalei, și ridicat la celelalte.

Depășirile de poluare peste limita admisă erau înregistrate la particulele în suspensie PM 10 și PM 2,5 - acesta din urmă fiind cel care înregistra cele mai mari creșteri.

Zeci de oameni ne-au scris că aerul este irespirabil, în special în nordul Bucureștiului.

„Aerul este irespirabil în sectorul 2. Iar au ars ceva, de data asta mult prea toxic, nu se poate respira, te îneacă ceea ce este în aer și se vede un nor de fum peste tot cartierul Lacul Tei”, spune Alexandru Iulian.

„La 6 dimineață ne-am trezit de la mirosul de fum de afară, încă se simțea, am sunat la Poliția Locala S1 și PMB”, spune Claudia.

De asemenea, mulți dintre telespectatorii Digi24 semnalează că aceasta este a doua zi la rând în care se înregistreză un grad mare de poluare, dar că astăzi mirosul este mult mai puternic.

„A doua zi în care aerul din Ostratu, Corbeanca e de nerespirat, poluare masivă fără a ști sursa”, spune Tamara.

Un bărbat din zona Dămăroaia spune că „nu poți să stai cu geamul deschis”.

„În aceasta dimineață ne-am trezit cu toții devreme și cuprinși de panică pentru că nu mai puteam respira în casă. Locuiesc în zona Bucureștii Noi. Afara persistă de aproape 2 ore un miros extrem de puternic de cauciuc ars (am constatat și ieri dimineață acest lucru, ca și în alte dimineți de altfel, dar nu atât de intens ca astăzi). Pur și simplu nu se mai poate respira deloc în condițiile în care în apropiere nu am constatat să ardă vreun imobil! Nu este fum, este un miros extrem de puternic! În condițiile în care în zona această, la acest moment, traficul este inexistent, presupun că cineva arde deșeuri fără să-și facă vreo problema că i se poate întâmpla ceva rău! Vă rog să mă credeți că suntem și la acest moment panicați și nu știm ce să facem! Am scris peste tot, și la Poliția Locală și la Garda de Mediu!”, spune Anca.

Particulele mai mari sunt, în general, filtrate în nas și gât și nu provoacă mari probleme. Particulele mai mici de aproximativ 10 micrometri, denumite PM10 și particule mai mici decât cele de 2,5 microni (PM2,5), se pot infiltra în căile respiratorii și adânc în plămâni și să provoace probleme de sănătate.

Particulele de materie 2,5 - sau PM2,5 - reprezintă un tip de poluare provenit de la arderi sau cu particule al căror diametru este mai mic de 2,5 microni (0,0025 mm). PM10 reprezintă particulele al căror diametru este sub 10 microni și provine de la praf, polen sau mucegai. Spre comparație, un fir de păr are un diametru de 50-70 de microni, iar un grănute de nisip are 90 microni.

Un episod asemănător de poluare a fost înregistrat la începutul lunii martie, când limita admisă de poluare a fost depășită chiar și de 12 ore în unele zone al capitalei.

