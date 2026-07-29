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Exclusiv Pompier român în Franța: „Fiecare intervenție presupune riscuri reale”. Misiunea salvatorilor români, prelungită cu încă două săptămâni

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Incendii uriașe în Franța
România sare în ajutorul pompierilor care luptă cu flăcările de lângă Bordeaux. foto: Profimedia Images
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Din articol
„Incendiile se dezvoltă foarte rapid” Pompierii români, singurul modul internațional din zonă Mesaje de mulțumire din partea localnicilor

Misiunea pompierilor români trimiși în Franța pentru a sprijini stingerea incendiilor de vegetație a fost prelungită cu încă două săptămâni. Florin Opriș, unul dintre salvatorii mobilizați în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, a explicat, în direct la Digi24, că echipele intervin în condiții extrem de dificile, marcate de temperaturi ridicate, vegetație uscată și schimbări bruște ale vântului.

Florin Opriș, pompier român aflat în teren, a declarat că intervențiile se desfășoară în continuare în departamentul Var, sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

„Situația operativă rămâne în dinamică. În prezent ne îndeplinim misiunea în departamentul Var, iar la data de 1 august schimbul trei va prelua responsabilitățile operaționale ale contingentului aflat acum în teren și va asigura continuitatea misiunilor sub coordonarea autorităților franceze.”

„Incendiile se dezvoltă foarte rapid”

Potrivit pompierului român, cele mai dificile momente sunt cele în care incendiile își schimbă rapid direcția și amploarea, obligând echipele să își adapteze permanent strategia de intervenție.

„Cele mai dificile momente sunt cele în care incendiile se dezvoltă foarte rapid și impun adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție. Temperaturile ridicate, vegetația extrem de uscată, relieful dificil și schimbările bruște ale direcției vântului pot modifica evoluția incendiului într-un timp foarte scurt.”

El a subliniat că, în astfel de situații, coordonarea dintre echipe și respectarea strictă a măsurilor de siguranță sunt esențiale.

Pompierii români, singurul modul internațional din zonă

Florin Opriș a precizat că echipa din România acționează sub coordonarea autorităților franceze și că, în sectorul în care este desfășurată misiunea, este singurul modul internațional prezent.

„Coordonarea este asigurată de autoritățile franceze. În zona în care noi acționăm, din informațiile pe care le am, este doar modulul român din afara Franței.”

Mesaje de mulțumire din partea localnicilor

Deși nu au primit solicitări directe din partea persoanelor evacuate, pompierii români au intervenit în apropierea unor zone locuite și au fost întâmpinați cu recunoștință de comunitățile locale.

„Am interacționat cu localnici care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem. Au fost foarte primitori și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție.”

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Întrebat despre pericolele misiunii, Florin Opriș a amintit că incendiile de vegetație sunt printre cele mai dificile intervenții pentru pompieri și a vorbit despre impactul pierderii celor trei salvatori care și-au pierdut viața în Franța.

„Intervențiile la incendiile de pădure și vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor. Vestea pierderii celor trei colegi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect față de cei care își desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților.”

Pompierii români au ca principale misiuni stingerea incendiilor, lichidarea focarelor, prevenirea reaprinderii și limitarea propagării flăcărilor, prioritățile fiind stabilite zilnic de punctul de comandă francez, în funcție de evoluția situației din teren.

Editor : C.A.

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