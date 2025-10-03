Live TV

Video Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 36 de intervenţii în urma vântului puternic. 23 de mașini au fost avariate

copaci căzuti vant puternic
Foto: DSU

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. 27 dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat 23 de autoturisme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, pompierii ISU B-IF au gestionat, până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov.

Dintre acestea, 28 au fost în Bucureşti: 20 pentru copaci căzuţi, în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme, 3 pentru elemente de construcţie desprinse şi 5 pentru cabluri electrice afectate.

Celelalte opt intervenţii au fost în Ilfov: 7 pentru copaci căzuţi şi una pentru element de construcţie desprins.

Vineri dimineaţă se intervine în localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, strada Atomiştilor - elemente de construcţie desprinse, strada Novaci - copac care stă să cadă, Aleea Călineşti - copac căzut pe carosabil, strada Resiţa - copac căzut pe autoturism, localitatea Corbeanca, judeţul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil.

