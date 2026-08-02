Pompierii din Caraş-Severin luptă pentru a treia zi cu incendiile de vegetaţie

Pompierii militari din Caraş-Severin intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv la incendiile de vegetaţie izbucnite pe suprafeţe întinse, incendiul din zona comunei Sicheviţa fiind în continuare activ, iar operaţiunile de stingere se desfăşoară cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ISU Caraş-Severin, în zona Sicheviţa acţionează 20 de pompieri militari şi 20 de lucrători ai Ocolului Silvic Moldova Nouă, organizaţi în echipe mixte care intervin pe două sectoare de stingere.

"Se continuă intervenţia de stingere din zona UAT Sicheviţa, unde un număr de 20 de pompieri militari, alături de alţi 20 angajaţi ai Ocoalelor Silvice şi cetăţeni, sub coordonarea plt. adj. şef Rotaru Lucian, vor încerca să stingă complet ultimele focare rămase. În zona Reşiţa, cartier Calnic, în urma unei recunoaşteri realizate în această dimineaţă, s-a constatat că nu există pericol iminent asupra locuinţelor. Există focare izolate care cauzează prezenţa unui nor de fum deasupra oraşului şi se va încerca stingerea completă a acestora dacă relieful va permite accesul la ele. Întrucât prioritatea intervenţiei de ieri a fost protejarea zonelor locuite, eforturile de astăzi se vor concentra asupra celorlalte suprafeţe afectate, situate în sectoare nelocuite şi în direcţia localităţii Ezeriş", a transmis ISU Caraş-Severin.

Reprezentanţii ISU Caraş-Severin au anunţat că incendiul de vegetaţie din zona Câlnic-Reşiţa a fost lichidat.

În sprijinul forţelor terestre intervine şi un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, dotat cu sistem de stingere de tip Bambi Bucket.

Editor : M.B.