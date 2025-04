Declarație surprinzătoare, în plină campanie electorală, a candidatului independent la Președinție Victor Ponta. Fostul premier PSD a mărturisit, la podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, difuzat miercuri, că în 2014, când era premier al României, iar Serbia a fost lovită de cele mai grave inundații din istoria sa, a preferat ca sate românești de pe clisura Dunării să fie inundate, pentru a proteja Belgradul. Acest lucru i-a adus, de altfel, cetățenia sârbă, acordată de statul vecin, motivul primirii ei fiind mult timp un semn de întrebare pentru public.

Pota s-a lăudat, de altfel, în podcast, că în urma ordinului dat ca premier a fost recompensat cu cetățenia sârbă, la care dorește să renunțe acum, fiind candidat la Președinție. „Trebuie să merg la Belgrad, la Ministerul de Interne”, a completat Ponta.

„Mi-au dat-o fiindcă i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o s-o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să se deschidă barajul de la Porțile de Fier și în felul asta nu s-a inundat Belgradul. Ai noștri nu voiau să deschidă, fiindcă s-ar fi inundat partea românească. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede, n-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate în aval inundate.”

Întrebat de unul dintre cei doi realizatori ai podcastului cum de a luat decizia de a inunda regiuni din România, pentru a salva Capitala Serbiei, Ponta a explicat că a luat decizia într-o vineri la miezul nopții, după ce a convocat ISU și au luat măsuri de evacuare și despăgubire a populației afectate din zonele românești inundate. Ponta își amintește, de altfel, că una dintre localitățile afectate a fost Cetate, unde poetul Mircea Dinescu deține un conac, pe malul Dunării, și acesta din urmă având de suferit, dar primind despăgubiri, după cum a asigurat fostul prim-ministru.

„Robert, i-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate.”

„Ţin foarte mult şi îl apreciez foarte mult pe domnul Vucic, preşedintele Serbiei. Eu cred că Serbia e o ţară foarte prietenă cu România. Sunt şi cetăţean sârb. Legal, pot candida acolo, nu mi-a trecut prin cap. Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor.

Cine merge la Belgrad, acolo e râul Sava, unde Iancu de Hunedoara l-a fugărit pe Mahomed Cuceritorul, şi a fost într-o situaţie absolut critică. Noi i-am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul. Eu m-am gândit că după datoria morală pe care o avem la sârbi pentru că am lăsat NATO să-i bombardeze de la Timişoara, ar fi trebuit să-i ajutăm. Şi i-am ajutat. Şi atunci când Vucic a devenit preşedinte a propus Guvernului şi Parlamentului – nu doar eu, au fost mai mulţe personalităţi – m-a pus pe acea listă, cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia”, explica Ponta într-o discuție cu jurnalistul Ion Cristoiu, în 2021.

Inundațiile din Serbia

În 2014 au fost mai multe inundații majore în sudul României. În luna mai, peste 1500 de hectare de culturi agricole, păşuni şi pădure au fost inundate ca urmare a revărsării Dunării şi au fost afectate localităţile Bechet, Piscu Vechi, Desa şi Cetate, după cum scria Radio România Actualități.

Potrivit ISU Dolj, ca urmare a creşterii nivelului fluviului, circulaţia autoturismelor prin portul Bechet a fost restricţionată, acestea fiind redirecţionate către Vama Calafat şi Vama Giurgiu. În ceea ce priveşte pagubele produse în Dolj, în comuna Cetate au fost inundate peste 50 ha culturi agricole, iar în comunele Piscu Vechi, Desa şi Cetate au fost inundate peste 700 ha de păşuni şi 810 ha de pădure, scria presa locală la acel moment.

În Serbia, premierul declara atunci că țara se confruntă cu ”un dezastru de proporţii biblice”.

„În faţa acestui dezastru, Serbia şi Bosnia Herţegovina au cerut ajutor intenaţional. Statele Unite şi Rusia au răspuns imediat apelului, iar la fel au făcut şi 14 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care au trimis ajutoare în cele două ţări afectate de inundaţii”, scria atunci Digi24.

Alte inundații au avut loc în luna aprilie, când Victor Ponta a și mers în zona Teleorman, unde a vizitat mai multe sate afectate împreună cu Liviu Dragnea și cu ministrul Apelor, Doina Pană.

În iulie 2014 au fost înregistrate alte inundații în zone din județul Gorj. La acel moment, premierul Victor Ponta a postat pe pagina lui de Facebook o fotografie din timpul vizitei in judetul Gorj, puternic afectat de inundatii, care a fost taxată de comentatori, nedumeriți de pantofii foarte curați ai primului ministru, amintește g4media.ro.

Ponta face precizări pe Facebook

Confruntat cu atacuri în mediul online după aceste afirmații, Ponta a revenit joi dimineață, scriind, într-o postare pe Facebook, că „viața niciunui român nu a fost în pericol”, adăugând că aceia care îl acuză acum „cu ură oarbă” lucrau în 2014 cu el în Guvern.

„Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe! În România, din fericire, am luat — alături de specialiști — măsurile necesare, iar viața niciunui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate.

În același timp, România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol.

Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare!”, a scris Ponta în pagina sa de Facebook.

Întrebat de presă de ce are cetățenie sârbă Victor Ponta, fost lider al PSD și fost premier al țării, actualul premier PSD Marcel Ciolacu, care până mai ieri l-a avut pe Ponta consilier onorific, a răspuns că nu știe motivul. La insistențele presei, și după ce i-au fost relatate mărturiile lui Ponta, Ciolacu a afimat că, dacă ar fi fost în aceeași situație, nu ar fi luat aceeași măsură luată de Ponta.

