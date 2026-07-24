Live TV

Video Portul Constanța, în centrul discuțiilor dintre Bolojan și președinta Indiei. România vrea să dubleze schimburile comerciale

Data actualizării: Data publicării:
Președinta Republicii India, Droupadi Murmu
Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, și premierul interimar Ilie Bolojan, în timpul întrevederii de la Palatul Victoria. Sursa foto: Facebook/ Ilie Bolojan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, după întâlnirea de vineri cu președinta Republicii India, Droupadi Murmu, că România și India își propun să dubleze schimburile comerciale, să atragă mai multe investiții și să ridice relația bilaterală la nivel de Parteneriat Strategic până în 2028. Cei doi oficiali au discutat și despre cooperarea în energie, industria de apărare, tehnologie, industria farmaceutică și infrastructură.

ACTUALIZARE 11:58 Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, după întrevederea avută la Palatul Victoria cu președinta Republicii India, Droupadi Murmu, că România și India își propun să dubleze schimburile comerciale, să atragă mai multe investiții și să accelereze proiectele comune în domenii strategice.

„India este al treilea partener comercial al României în regiunea Indo-Pacific, iar schimburile comerciale dintre țările noastre au ajuns anul trecut la aproape 1,3 miliarde de dolari. Potențialul este însă mult mai mare. Am discutat despre extinderea cooperării în domenii precum energia, industria de apărare, tehnologia, industria farmaceutică și producția de îngrășăminte. Ne propunem să dublăm volumul schimburilor comerciale, să atragem mai multe investiții și să continuăm demersurile pentru ridicarea relației bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic în 2028, când România și India vor marca 80 de ani de relații diplomatice”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul a precizat că echipele guvernamentale din cele două țări au convenit să accelereze implementarea proiectelor aflate deja în lucru și să identifice noi oportunități de cooperare, astfel încât obiectivele stabilite să se transforme în rezultate concrete pentru economiile celor două state. Unul dintre subiectele importante abordate în cadrul discuțiilor a fost dezvoltarea conectivității dintre România și India.

„Portul Constanța poate deveni un punct de acces important pentru mărfurile indiene către piața europeană și un element-cheie al Coridorului Economic India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC). Am discutat și despre îmbunătățirea conectivității aeriene dintre cele două țări, în funcție de interesul operatorilor și al mediului de afaceri, pentru a sprijini comerțul, investițiile, turismul și contactele directe dintre cetățeni. Am subliniat, de asemenea, importanța cooperării în educație, cultură, cercetare și inovare, domenii care contribuie la consolidarea relației dintre România și India”, a mai transmis premierul.

Potrivit acestuia, Forumul Economic România-India, organizat vineri, reprezintă o oportunitate pentru companiile din cele două țări de a transforma dialogul politic în investiții, parteneriate și proiecte concrete.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială

Premierul interimar Ilie Bolojan a primit-o vineri, la Palatul Victoria, pe președinta Republicii India Droupadi Murmu, care efectuează o vizită de stat de trei zile în România.

Conform programului anunțat de Guvern, cei doi oficiali au avut o întrevedere, urmată de discuții între delegațiile celor două state.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cursul zilei de vineri, președinta Indiei va participa, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentul „Romania India Business Forum”.

Agenda vizitei include și întâlniri la Parlament, unde Droupadi Murmu va avea întrevederi cu președintele Senatului Mircea Abrudean și cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu | Andreea Dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
Președintele Donald Trump.
2
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
3
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
4
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
putin
5
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Digi Sport
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan india forum
Nicușor Dan: România vrea să dubleze schimburile comerciale cu India. „Există perspective economice importante între economiile noastre
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce este blocată legea salarizării și va mai putea fi adoptată?
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului: „Eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
„Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Ilie Bolojan a explicat ce s-ar întâmpla dacă ar părăsi „mâine” funcția de prim-ministru
tren cisterna foto cfr marfa fb
Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței
Recomandările redacţiei
FETESTI - INAUGURARE CENTRUL DE INSTRUIRE F16 - 13 NOI 2023
Sandu Valentin Mateiu explică detaliile tehnice care au permis...
harta drona
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul...
dronă în zbor
Unde a căzut drona doborâtă de avionul F-16. Ce spune prefectul...
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Prima reacție a ministrului Apărării după ce militarii români au...
Ultimele știri
Trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Sute de mii de euro cash găsiți la domiciliul unuia dintre ei
Risc de viituri pe râuri din șapte județe. Avertismentul hidrologilor
Expert: În cazul petrolului kazah, rute alternative nu există. Care ar fi singura posibilitate de a face „swap”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se încheie una dintre cele mai dificile perioade astrologice. Patru zodii se schimbă complet după sfârșitul...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
După ce a plecat de la Dinamo, regretă că nu a ajuns la FCSB: „M-aș fi înțeles cu domnul Becali”
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
Adevărul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Playtech
Detaliul neobişnuit din averea lui Radu Miruță. Proprietăți, conturi consistente și cadouri
Digi FM
De la milionar pe YouTube, la navigator pe ocean. Mikey Hash, dezvăluiri la Digi FM despre viața pe velier și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi decis să se retragă de la naționala Portugaliei
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Liviu Vârciu este îngrijorat după ce fiica lui, Carmina, a plecat la muncă în America. „Stau cu inima cât un...