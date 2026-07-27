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Foto Portul Constanța își întărește apărarea: două sisteme specializate vor monitoriza dronele maritime

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drona navala ucraineana in portul constanta
Drona care a ajuns în Portul Constanța.
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Două sisteme specializate în detecţia şi monitorizarea dronelor maritime vor fi funcţionale începând de marţi, în Portul Constanţa, au anunţat reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC). Aceștia au precizat că ele vor fi poziţionate în zona digurilor de nord şi sud şi nu vor afecta siguranţa navigaţiei. Sistemele pot naviga autonom mai bine de 30 de zile folosindu-se energia solară şi eoliană şi se pot deplasa cu viteze de peste 9 km/h. Anunţul vine la mai mult de o lună şi jumătate după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanţa.

De mâine, 28 iulie 2026, două sisteme autonome maritime Triton vor fi funcţionale în portul Constanţa. Aceste echipamente sunt specializate în detecţia şi monitorizarea dronelor maritime şi vor fi poziţionate în zona digurilor de nord şi de sud. Sistemele vor fi supravegheate şi operate de specialiştii companiei americane Ocean Aero Inc., producătorul lor, şi nu vor afecta siguranţa navigaţiei, respectând toate măsurile de securitate necesare în acest sens”, au transmis, luni, reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Ei au adăugat că obiectivele principale ale prezenţei celor două sisteme de ultimă generaţie Triton în portul Constanţa sunt identificarea celor mai eficiente soluţii pentru protejarea acvatoriului portuar şi pentru creşterea capacităţii de răspuns la eventuale riscuri de securitate”.

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De asemenea, reprezentanţii CN APMC că această măsură va duce la creşterea nivelului de securitate în Portul Constanţa.

Această măsură are ca scop creşterea capacităţii de protecţie a infrastructurii critice portuare şi a nivelului de securitate în Portul Constanţa, a gradului de siguranţă în care îşi desfăşoară activitatea companiile de pe platforma portuară”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit companiei, Triton poate naviga în mod autonom mai bine de 30 de zile folosindu-se de energie solară şi eoliană şi se poate deplasa cu viteze de până la 5 noduri marine, adică peste 9 km/h. Sub apă, Triton poate naviga 10 zile la o viteză de 2 noduri marine, circa 3,7 km/h.

Totodată, sistemul poate naviga la suprafaţă şi se poate scufunda în mod autonom pentru a colecta date atât deasupra, cât şi sub suprafaţa mării.

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Editor : C.A.

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