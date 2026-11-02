Posibil atac cibernetic la 6 magazine din România aparţinând aceluiaşi lanţ comercial. Precizările DNSC

Şase magazine din România aparţinând aceluiaşi lanţ comercial au fost vizate de un posibil atac informatic în noaptea de 2 noiembrie, după ce echipamentele frigorifice au înregistrat brusc temperaturi neobişnuit de ridicate. Incidentul a fost raportat specialiştilor în securitate informatică, relatează News.ro.

„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet şi rulau versiuni de software destul de vechi”, a declarat pentru Libertatea directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean.

Lanţuri de supermarketuri din mai multe ţări europene, între care Suedia, Belgia şi Luxemburg, au anunţat că temperaturile din frigiderele şi congelatoarele a zeci de magazine au crescut peste noapte, stârnind temeri privind un atac cibernetic similar celui care a provocat pierderi de alimente în valoare de milioane de euro în Franţa, relatează The Guardian.

Au fost afectate aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize din Belgia şi Luxemburg, iar un număr mai mic de magazine au fost afectate în Suedia, Irlanda, Ţările de Jos, Estonia şi Finlanda, potrivit BBC.

Uniunea Europeană (UE) a denunţat luni „atacuri cibernetice repetate extrem de îngrijorătoare” împotriva supermarketurilor din ţări europene, afectate de o serie de incidente implicând frigidere, la trei săptămâni după cele din Franţa, relatează AFP.

„Repetarea acestor atacuri cibernetice este extrem de îngrijorătoare”, denunţă, citat într-un comunicat, comisarul european însărcinat cu Agricultura, Christophe Hansen.

Lanţul suedez Coop a declarat luni pentru cotidianul Aftonbladet că şase dintre magazinele sale au fost afectate, în timp ce ICA a afirmat că„a aflat că un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident petrecut peste noapte, care a afectat sistemele de refrigerare şi congelare”.

Retailerul olandez Ahold Delhaize, care luna trecută a raportat un incident de securitate cibernetică poliţiei din Olanda, a declarat că un „incident IT” a afectat frigiderele şi congelatoarele din zeci de supermarketuri ale sale din Belgia şi Luxemburg. O purtătoare de cuvânt a companiei, Sarah De Meester, a declarat că lanţul de supermarketuri a constatat că temperaturile din sistemele de răcire au crescut, adăugând că incidentul este în curs de investigare.

Ziarul belgian „Le Soir” a relatat că zeci de magazine şi supermarketuri au fost afectate, inclusiv cinci magazine Spar, mai multe magazine de proximitate Shop & Go ataşate staţiilor de service Q8 şi o serie de minimarketuri Proxy Delhaize mai mici.

„Am început să mobilizăm tehnicieni la ora 1 dimineaţa”, a declarat pentru ziar Stephan Moelans, directorul executiv al Sabcobel, companie specializată în instalarea sistemelor de refrigerare. „Am petrecut toată noaptea şi dimineaţa deconectând instalaţiile afectate de la reţea”, a declarat el.

Editor : Liviu Cojan