Locuitorii din județele Iași, Neamț și Vaslui au primit sâmbătă un mesaj RO-Alert. Ei au fost avertizaţi în legătură cu o „posibilă incursiune de drone” şi au primit recomandarea să se adăpostească. MApN a anunțat că a ridicat de la sol două avioane F-16.

ACTUALIZARE 18.06. A fost emis mesaj RO-Alert și pentru județul Vaslui.

ACTUALIZARE 17.50 „În urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spaţiul aerian naţional, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populaţie din judeţul Iaşi, iar cel de-al doilea pentru populaţia din judeţul Neamţ. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să manifeste vigilenţă şi să respecte indicaţiile transmise prin mesajul de avertizare. În cazul în care observă obiecte căzute din spaţiul aerian, să nu se apropie de acestea şi să anunţe imediat autorităţile, apelând numărul unic de urgenţă 112”, au transmis autorităţile din cele două judeţe, citate de News.ro

Totodată, recomandăm cetăţenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale şi verificate şi să evite distribuirea informaţiilor neverificate.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, sâmbătă după amiază, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană, ce evolua la 10 kilometri de graniţa cu Republica Moldova.

„Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Iaşi, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 17.04”, au anunţat reprezentanţii MApN.

Știrea inițială: „Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este conţinutul mesajului.

În această după-amiază a fost alertă de drone și în Republica Moldova. De obicei acesta este traseul: Ucraina - Republica Moldova - România.

Astfel de alerte au început să apară și în regiunea de nord-est a României din toamna acestui an. De la începutul lunii septembrie, mai precis, au mai fost situații în care dronele au căzut pe câmp sau în lăuntruri, fără să existe victime sau pagube materiale.

Editor : M.B.