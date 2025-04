Poşta Română face investiţii în infrastructura de coletărie şi transformă poştaşii în curieri

Compania Naţională Poşta Română şi-a propus să-şi dezvolte serviciul de curierat şi coletărie, prin construirea unei infrastructuri specifice şi transformarea poştaşilor în curieri.

„Este timpul să trecem la următorul nivel, şi anume să începem livrări în coletărie, aşa cum se procedează în industrie astăzi. Nu o s-o facem ca o activitate istorică, ci ca un start-up. Putem să începem de la zero, practic, să fie un nou business. Anul trecut am făcut ceea ce trebuia din punct de vedere administrativ, anul acesta se văd rezultatele. Cu alte cuvinte, încercăm să rezolvăm problema de insert în reţeaua poştală a volumelor. Primul lucru pe care l-am făcut a fost de a construi Hub-uri şi echipamente de sortare”, a declarat, joi, Valentin Ştefan, CEO, Poşta Română, la o conferinţă privind piaţa de curierat din România.

Potrivit acestuia, vor urma noi investiţii în infrastructură şi pregătirea reţelei de curierat. „Deşi avem o reţea generoasă şi oameni foarte muncitori, ei trebuie să fie pregătiţi să accepte tehnologia şi să înţeleagă că meseria de poştaş nu mai există! Se închide un capitol de peste o sută de ani în această industrie. Trebuie să existe curierat de acum încolo, motiv pentru care am început să transformăm poştaşi în curieri. Deocamdată, avem doar 2.000. Ambiţia noastră este să creştem semnificativ peste 2.000”, a explicat directorul Poştei Române, potrivit Agerpres.

El a menţionat că Poşta Română este o companie foarte complexă, cu o multitudine de îndatoriri, între care distribuirea pensiilor şi a serviciilor sociale.

„Acum trei ani aveam 25.000 de salariaţi, acum avem 20.000, ne-au crescut volumele de livrări între timp, deci muncim mai bine cu 20.000 de oameni. Am reuşit în ultimii ani, oarecum, să stabilizăm compania, tot ce înseamnă business-ul tradiţional al Poştei, ăsta este un lucru fundamental pentru noi, că ne permite să creştem de acum înainte”, a mai spus Valentin Ştefan.

Conform directorului, Poşta Română îşi propune să-şi creeze, în viitor, o reţea de lockere. „Ambiţia noastră cu reţeaua de lockere este să aibă un rol comercial, adică să facem bani, să livrăm coletul şi să existe un profit, pentru că administrăm reţeaua. Vrem să ducem reţeaua de lockere nu doar în zonele urbane care sunt profitabile acum, ci şi în zonele care nu fac faţă din punct de vedere comercial. Reţeaua de lockere a Poştei Române va fi una naţională, nu doar urbană, şi ele vor fi plasate în apropierea oficiilor poştale sau nu neapărat”, a mai spus Valentin Ştefan.

Aflat la cea de-a 12-a ediţie, Courier & Postal Services Forum 2025 şi-a propus să aducă la aceeaşi masă de discuţii furnizori de servicii de curierat şi postale, fast delivers, dar şi retaileri online şi furnizori de servicii şi produse adresate industriei.

