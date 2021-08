Postarea pe internet a unui român care trăiește în străinătate și a venit în țară, în vacanță, a ajuns virală. Experiența lui pe E85

Postarea pe internet a unui român care trăiește în străinătate și s-a întors în țară, în vacanță, a devenit virală. „Să mergi legal înseamnă să o cauţi cu lumânarea”, povestește el, după ce a condus pe E85, drumul pe care au fost mai multe accidente extrem de grave în ultimele zile.

"Nimeni nu respectă nimic, nu exista poliţie. Totul este un fel de Vest Sălbatic, în care fiecare face ce vrea, nimeni nu este tras la răspundere, scapă cine poate", a scris șoferul pe pagina sa de socializare.

În direct la Digi24, bărbatul a povestit întreaga sa experiență de pe șoselele din România.

Radu Moldoveanu: "O bună porțiune din drum am respectat viteză legală și efectiv am fost depășit prin stânga, dreapta, am primit înjurături, veneau mașini și frânau brusc, așa că am renunțat. Când ești așa agresat renunți. Am renunțat la a mai respecta limita de viteză pentru că am vrut să scap de pe drumul respectiv.

Vă dau cuvântul meu de onoare, cât am stat în România eu nu am condus în Moldova. Am mers de la Constanța la București, dar ce e acolo e Vestul Sălbatic. Un șofer care respectă Codul Rutier ori va fi tamponat, ori cineva îl blochează și îl ia la bătaie.

Consider că autoritățile acceptă acest număr mare de morți și accidente. Acceptă tacit. Cât nu e autoritate pe șosele, nu există poliție, normal că șoferii nu se tem de nimic".

Editor : G.M.