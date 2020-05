Povestea celui mai tânăr milionar român din Silicon Valley. Ce face pe timpul pandemiei

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr milionar român din Silicon Valley. Pasionat de programare şi software, Sebastian a înfiinţat în Statele Unite ale Amercii companii care produc soluții folosite de giganți precum Facebook și Spotify.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Ești izolat și tu?

Sebastian Dobrincu: Da, nu este ca și cum am avea de ales. Este o perioada destul de dificilă pentru noi toți, care cred că ne testează pe noi mai mult că societate decât că persoane individuale. E important să fim uniți și să respectăm indicațiile în perioada asta că să trecem cât mai repede și cât mai bine peste acest lucru.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Presa din toată lumea a scris despre tine că ești cel mai tânăr milionar în dolari din Silicon Valley. Cum ai început să lucrezi și cum ai ajuns aici?

Sebastian Dobrincu: Nu știu dacă a fost vreodată obiectivul meu să se scrie despre câți bani am făcut. Nu sunt o persoană materialistă și nu am pus niciodată preț pe partea financiară, care oricum cred că a venit ca un rezultat al muncii pe care am depus-o de-a lungul anilor. Nu a fost un țel de-al meu partea financiară și nu cred că va fi vreodată. Sunt fericit că am reușit să creez produse de valoare. (...)

Am început să învăț programare când aveam 7 - 8 ani. Mă jucam singur pe calculator și din greșeală am dat peste fișierele sursă ale jocului, care erau blocuri imense de text, erau destul de înfricoșătoare. Asta m-a intrigat foarte tare, am vrut să aflu cum funcționează programele și jocurile. (...)

Cu timpul am devenit pasionat de antreprenoriat. După ce am fost exmatriculat din liceu pentru că nu mai puteam balansa munca cu școala, m-am urcat cu ghiozdnaul și m-am dus în New York unde am deschis prima companie pe care o conduc și astăzi. (...)

Retrăiesc cu aceeași emoție momentul în care am fost exmatriculat. În clasa a 12-a eram angajat și la o companie germană de software și nu reușeam să mai echilibrez neapărat timpul petrecut la birou cu timpul petrecut la școală, dar nu în sensul că nu eram un elev bun. Am fost un elev olimpic la informatică și nu am avut probleme cu profesorii pentru că înțelegeau că performez la facultate.

Conducerii școlii nu i-a surâs ideea că lipseam de la anumite ore pe care eu le considerăm mai puțîn importante. Preferam să-mi ocup mintea practicând meseria pe care urmă s-o fac oricum și pe care o fac și în prezent decât să studiez neapărat religia sau sportul la școală. (...) La momentul respectiv clar m-a demoralizat enorm pentru că a venit de nicăieri exmatricularea.

Am avut un oarecare parcurs atipic, în sensul că am fost la facultate deși nu am terminat liceul. Multă lume nu înțelege cum e posibil. Deși nu am terminat liceul în România și nu am dat examenul de bacalaureat, am dat examenele de admitere la facultate. A fost cea mai rapidă modalitate de a emigra în America în momentul respectiv, prin facultate. Am vrut să văd cum e să fii student.N După cum mă așteptam nu am reușit să balansez timpul petrecut la școală cu cel petrecut la companie. Eident a fost decizia mai bună să renunț la facultate.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Lucrezi cu mari vedete internaționale, cu Justin Bieber, cu Selena Gomez. Sunt doar câteva exemple. Ce face mai exact compania ta?

Sebastian Dobrincu: Ajutăm brand-urile, agențiile. Lucrăm cu multe case de producție. Atunci când lucrezi cu un label mai mare precum Universal, lucrezi și cu o umbrela de artiști care îi include și pe Justin Bieber și pe Selena Gomez. Îi ajutăm să maximizeze și să optimizeze campaniile lor pe social media astfel încât să obțină rezultate maxime pe baza target-urilor lor.

Tânărul antreprenor este pasionat și de muzică. De curând a lansat o piesă în colaborare cu Marius Moga, care are succes în afara țării.

"Dacă ar fi să o iau în ordine cronologică, prima mea dragoste a fost muzică. Încă de mic am făcut pian, chitară, am făcut canto. De când am descoperit lumea tehnologiei, m-am abătut de la traiectoria mea. Acum pot să mă întorc la drumul inițial. (...) Îmi permite timpul să continui carieră de muzician în paralel cu cea de antreprenor".

Editor: I. I.