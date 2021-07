Povestea copilului care a sărit în flăcări pentru a-și salva bunicii. „A încercat până în ultimul moment sa îi scoată”

Copilul erou din Harghita, care a sărit în flăcări să-și salveze bunicii, a ieșit din spital. Are arsuri pe față și pe mâini, dar starea lui este stabilă, iar rănile se vor vindeca, spun medicii care l-au îngrijit. Mai greu îi va fi să treacă peste pierderea bunicilor care l-au crescut. Copilul va locui de-acum cu mama lui, în Miercurea Ciuc.

Crina Sava, mama băiatului: Adrian a avut tăria, din iubire pentru bunici, a crescut cu ei de când s-a născut și a încercat până în ultimul moment sa îi scoată.

Când s-a întâmplat nenorocirea, Adrian era în curtea casei cu mama lui și cei doi frați.

Crina Sava: Stăteam cu copiii sub pom, la umbră, și deodată am auzit ceva, un vâjâit, și am fugit și dintr-o dată era foc. Nu am mai putut să facem nimic. Părinții amândoi în casă.

Fără să stea o clipă pe gânduri, copilul a sărit să își salveze bunicii. A spart geamurile casei și a început să care apă de la fântâna din curte.

În zadar însă. Vâlvătaia a fost mult prea puternică, iar flăcările i-au atins și lui fața și mâinile.

Szabó Zsolt,, prefectul județului Harghita: La câțiva metri de casa care se afla în flăcări era un băiat care își uda fața, nu schița niciun sunet. M-am dus la el și mi-am dat seama că a suferit niște arsuri.

Copilul a fost transportat de urgență la spital.

Kiss Edit, referent de presă al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc: Copilul de 13 ani a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, luni după-amiaza, cu arsuri de gradul I și II pe 10% suprafață corporală. El a fost internat la secția de chirurgie a spitalului și îngrijit de medic specialist de chirurgie pediatrică.

Între timp, copilul a fost externat și este înafara oricărui pericol. În satul natal, oamenii sunt impresionați de drama micului erou:

-Mi-e milă foarte tare de nepot, că a fost atașat foart mult de ei, că ei l-au crescut.

-Săracul copilul ăla, de ei a fost crescut și vă dați seama... și normal că copilul a fost afectat cel mai rău.

Gestul lui Adrian a înduioșat o țară întreagă. Pe rețelele sociale curg mesajele de încurajare pentru copilul care, la doar 13 ani, a dat dovadă de curaj extrem când a sărit, la propriu, în flăcări ca să își salveze bunicii.

Editor : M.B.