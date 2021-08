Povestea dureroasă a unor migranți afgani intrați ilegal în România: Talibanii sunt peste tot, nu au milă. Totul s-a terminat acolo

Și-au petrecut aproape toată viața în plin război. Sătui de atâta violență, tinerii din Afganistan visează la o viață normală în vestul Europei. Cu riscul vieții, traversează țară după țară pentru a pentru a ajunge în Occident. Lasă în urmă familii și prieteni. În drumul lor, poposesc și în România.

Tineri care și-au luat un rucsac în spate și și-au pus toată încrederea în călăuze. Au dormit sub cerul liber și au traversat marea în bărci improvizate în speranța unei vieți mai bune în Europa. Este povestea multor migranți afgani care și-au părăsit țara. Au lăsat în urmă familii, prieteni și un război care pare că nu se mai termină. Pe străzile din Timișoara sunt mulți ca ei. La ieșirea din oraș l-am întâlnit pe Abdullah. Are 22 de ani și a plecat din Afganistan la începutul acestui an. 6 luni i-a luat să ajungă în România. Toată familia lui a rămas în Kabul.

Abdullah: Familia mea stă numai în casă, poate să iasă doar dacă este vorba de cumpărături, să ia ceva de mâncare și înapoi acasă.

Reporter: Talibanii sunt peste tot?

Abdullah: Da, peste tot și nu au milă.

17 ani avea Bilall când a lăsat totul în urmă pentru Europa. Vrea să ajungă în Germania. Orice urmă de speranță a dispărut când a văzut cum orașul natal a fost preluat de talibani.

Abdullah: Familia mea este în Afganistan, orașul Jalalabad.

Reporter: Vorbești cu ei?

Abdullah: Da.

Reporter: Ce îți spun?

Abdullah: Sunt închiși în case, nimeni nu poate să meargă după ajutoare, la spital, să meargă la muncă sau la școală.

Sunt tineri care au un singur țel comun: o viață normală, unde să le fie respectate drepturile și libertățile.

Naqeebullah: Am venit pentru o viață bună, nu una rea, dar acum o duc foarte greu.

Reporter: Cum a fost viața ta în Afganistan?

Naqeebullah: Înainte a fost foarte bine, dar acum, că au venit talibanii... De 2-3 zile nu am vorbit cu familia mea. Internetul nu funcționează, totul s-a terminat acolo.

După ce talibanii au preluat puterea în Afganistan, Europa se pregătește de un nou val de refugiați.

