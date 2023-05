Povestea satului salvat de Regele Charles: Cum a ajuns Viscri dintr-o ruină, în patrimoniul UNESCO

Pe cât de sofisticată pare viața la curtea regală pentru Regele Charles, pe atât de mult a știut mereu să aprecieze simplitatea, în special cea pe care a găsit-o în Transilvania, la Viscri. Mirosul pășunilor, plimbările pe cărările din zonă, florile colorate, dar și ulița din sat, cucerită de animalele care ies din gospodării, au format un tablou pe care actualul rege al Marii Britanii l-a iubit, dacă judecăm după numărul vizitelor pe care le-a făcut aici. Viscri adăpostește una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săsești, înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, la fel și satul ascuns între dealuri, care a fost trecut pe harta mondială a satelor tradiționale.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Ascuns între dealuri, la câțiva km de DN, Viscri este un sat pitoresc. Numărul turiștilor care ajung aici anual îl depășește cu mult pe cel al locuitorilor din zonă. Și ce bine că mai există acest sat. În anii 90 a fost în pericol de dispariție pentru că foarte multe familii de sași s-au mutat atunci în Germania. A rămas aici o mâna de oameni. Puțini, dar hotărâți să readucă la viață spiritul acestui loc. Atât de motivați au fost încât au ajuns cu mesajul lor până la Regele Charles, pe atunci prinț. Și l-au convins să vină să le viziteze ulița. Iar de aici povestea e cunoscută.

Sunt puțin peste 400 de locuitori la Viscri. Arhitectura caselor este tipică satelor săseşti, au culori vesele, iar ornamentele de pe ele spun poveşti despre proprietarii lor actuali sau din trecut.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Chiar la baza uliței, la numărul 163, locuitorii din Viscri au un vecin special - Regele Charles al treilea. A cumpărat proprietatea în anul 2006 și de atunci a venit des pe aici. Nu e Palatul Buckingam, dar este un loc care i-a mers la suflet Regelui Charles al treilea. De altfel locuința are o poveste interesantă, aici se aflau, de fapt, două proprietăți ale unor frați și erau despărțite de un gard, pentru că cei doi nu se înțelegeau. După ani și ani le-a trecut supărarea și au construit această fântână, ca semn al împăcării.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Intrăm acum în locul în care a fost cândva o șură. Între timp, clădirea a fost transformată în spațiu pentru expoziții și chiar acum găzduiește o expoziție temporară de ii. În trecut aici la parter erau ținute animalele, iar la etaj existau mai multe scânduri și era depozitat fânul. Structura de rezistență a fost păstrată și se văd grinzile care sunt destul de vechi și de asemenea au fost recondiționate țiglele de pe acoperiș și câteva cărămizi.

Regele Charles a împărtășit de multe ori dragostea pentru natură, iar la Viscri iubea să facă plimbări lungi pe pășunile din zonă, cu un prieten biolog.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Tot în șură există și o expoziție permanentă cartea Florilegium făcută la cererea specială a Regelui Charles și a fost realizată de mai mulți ilustratori biologi din întreagă lume pe o perioadă de 5 ani. Cuprinde 124 de specii de plante din Transilvania. Sunteți curioși cât costă? Ei bine sunt 2 prețuri; în cazul în care o cumpărați din România costă 12.500 de lire sterline. Cine o comandă din străinătate trebuie să dea mai mult, 14.000 de lire sterline. Care explicația? Ei bine, paginile sunt făcute din praf de marmură, iar coperta este realizată din piele de capră și este cusută cu fir de aur.

Cele două camere din casă arată ca pe vremea strămoșilor, iar pe pereți sunt păstrate fotografii ale celor care au stat aici. Acum turiștii le pot vizita, dar nu mai pot fi cazați aici.

La început, când zona nu era atât de cunoscută, prințul care a ajuns pe ulița din Viscri a fost impresionat de comunitatea de aici. Câțiva oameni ai locului și-au dorit să reînvie meșteșugurile vechi și exact asta i-a încurajat să facă și turistul venit de la Buckingam.

Gabor Matei este fierarul satului. A început să învețe tainele acestei meserii aproape dispărute, de la 11 ani, iar fiul lui o ia pe aceleași urme.

Gabor Matei, potcovar: Prima dată când o venit aici în Viscri, bunicul meu o făcut armata un an și trei luni, o întins covor pe jos și așa l-o primit. O făcut în fața lui așa, ca la armata, o defilare și o zis că așa, așa, atunci o dat mâna cu bunicul meu și-o făcut schimb cu papucii. O zis tu să ai de la mine ceva și io să am de la tine ceva. El o fost cu ideea să facem potcoave din astea mici. O zis, dacă o să vină turiști și o să fiți căutați ce puteți să le dați cadou? Io acolo mă jucăm așa și am făcut o potcoavă din asta mică și o zis "mă, asta-i viitorul tău!"

Foala cu care întreține focul este o atracție pentru turiști, are o vechime de 200 de ani și se află la a patra generație.

Nicu Marin, ghid turistic: Faptul că există încă meșteșugari în satul ăsta cum ar fi fierarul, spre exemplu, unde mă duc cu ei să le prezint tehnică de fierărie de acum 150-200 de ani, foalele pe care le are fierarul au vreo 200 de ani la rândul lor... Soția lui fabrică faimoșii papuci din pâslă care au dus faima Viscriului în anii 90 și atunci le arăt copiilor niște meșteșuguri cumva dispărute din peisajul de astăzi ca să vadă cum se întâmplă lucrurile și le place tare ceea ce văd.

În spatele porților săsești din Viscri se ascund multe pensiuni. Alexu a renunțat la viața din capitală și a cumpărat cu soția sa o casă dărăpănată și o șură, pe care le-au transformat în pensiune și restaurant.

Alexu Toader, proprietar pensiune: Suntem într-o sură, pe una dintre grinzi era încrustat 1869 parcă. Ne-a luat ceva timp până am învățat de la meșteri tradiționali ce înseamnă să repari un acoperiș din țiglă tradițională, cum se lătuiește, cum se tencuiește, cum se rostuiește folosind materiale locale, evitând utilizarea cimentului. Gătim cu resurse locale, adică forță de muncă din sat, avem 12 colegi din comunitate, avem ingrediente locale culese de un coleg de pe o rază de 75 de km în proporție de 90 la sută și folosim rețete transilvănene moștenite de soția mea de la bunica ei. Povestea asta de patrimoniu cultură transilvănean se găsește de la ceramică, la construcția barului, cu teracotă Mediaș, la băuturile pe care le servim, la mâncărurile pe care le gătim, la farfuriile în care vin servite preparatele.

Turiștilor, în special celor străini, le place tocmai faptul că ulița este neasfaltată, casele sunt conservate bine, iar gâștele mamei Gherda dau bine în pozele turiștilor. Doar mașinile fac peisajul diferit de acum câteva sute de ani, iar localnicii fac eforturi să le țină cât mai departe.

Turist: Este foarte interesantă viața la țară, aici. Tocmai am vizitat Sibiu și Sighișoara și acum, am ajuns în zona rurală, totul este pitoresc – camerele, atmosfera, primirea, suntem surprinși plăcut de ceea ce am găsit aici.

Turist: Am mai fost aici acum 46 de ani cu părinții și cu frații mei și este exact cum îmi aminteam. E că o călătorie în trecut. Sunt și lucruri care s-au schimbat în sat, bineînțeles, este un lucru bun, dar asta este exact ce sperăm să revăd.

Deși a devenit între timp rege, proprietatea albastră din Viscri, de la numărul 163, păstrează numele "casa prințului de Wales". Este o excepție pe care Regele Charles o face la Viscri, semn al atașamentului față de acest loc.