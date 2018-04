Povestea unui fost militar britanic şi a soţiei lui care au schimbat destinul a 50.000 de copii din România

Când statul român s-a văzut neputincios în fața avalanșei de copii abandonați, doi englezi au avut puterea să schimbe destine. Mark și Caroline Cook au venit pentru prima dată în țara noastră la sfârșitul anilor '90 după ce au văzut, la televiziunile britanice, imagini din iadul orfelinatelor românești. În ultimele două decenii au rescris povestea de viață a 50 de mii de copii. Miercuri seară au revenit în Baia Mare în mijlocul tinerilor care, acum, îi numesc simplu: "mamă și tată".

"Mirosul și tăcerea ne-au lovit. Înăuntru erau niște bebeluși care se legănau înainte și înapoi."

Soții Cook retrăiesc si acum, după 20 de ani, ce au simțit când au pășit pentru prima dată în leagănul din Cavnic, județul Maramureș. 60 de copii sub 3 ani, abandonați de părinţi, care trăiau în mizerie și nepăsare, i-au făcut să înțeleagă că România avea nevoie de ei.

"A fost sfâșietor să îi vedem așa și să știm că așa vor trebui să trăiască pentru toată viața", rememorează Caroline Cook, fondatoarea fundaţiei Hope and Homes for Children (HHC).

"Am decis să închidem acel loc, am cumpărat 6 case și am mutat câte 10 copii în fiecare. Acela a fost startul proiectului nostru în România", îşi aminteşte Mark Cook, fondatorul fundaţiei Hope and Homes for Children (HHC).

Fost soldat în armata britanică, Mark Cook a pus bazele fundaţiei Hope and Homes for Children, alături de soţia sa, în 1994, pentru a oferi case orfanilor de război sau celor rămaşi fără părinţi în urma dezastrelor. Astăzi fundaţia funcţionează în peste 10 ţări din Europa Centrală şi de Est şi din Africa.

În cei 20 de ani, de când activează și în România, organizaţia condusă de britanici a investit în țara noastră 42 de milioane de euro și a schimbat radical viața a 50 de mii de copii.

"Dacă împărțim 42 de milioane de euro la 50 de mii de copii vedem că ne reiese o sumă de aproximativ 840 de euro/ copil. Atâta costă să salvezi un copil", explică Ștefan Dărăbuș, director HHC Europa Centrală și de Est.

Din cele 50 de mii de suflete salvate, mai bine de jumãtate au fost reintegrate în familiile lor naturale. În ultimii 20 de ani, cu ajutorul HHC România, 60 de orfelinate din întreaga țarã au fost închise și 5200 de copii au fost mutați în peste 100 de case de tip familial.

Alți 1.100 de tineri au fost ajutați de fundația britanicilor sã devinã independenți. Câțiva dintre ei au ținut sã le mulțumeascã personal. Printre ei s-au numãrat și Ștefan, Florina, Maurisia și Georgeta.

Ştefan, beneficiarul fundației: "Mama și tata. Au fost un ajutor mare, un sprijin."

Florina, beneficiara fundaţiei: "Sunt foarte fericită că după 20 de ani i-am reîntâlnit."

Maurisia, beneficiara fundației: "Dacă nu existau ei, implicarea și ajutorul lor, nu cred că aș fi fost aici și nu aș ști cum să lupt cu viața."

Georgeta, beneficiara fundației: "Mă gândesc că nu a fost atât de ușor să schimbi sute de vieți, mii de vieți. Eu simt și cred că sunt atât de binecuvântată ca eu sunt în momentul de față aici și nu sunt pe stradă."

Pentru toatã implicarea lor, soții Cook au primit titlul de cetãțeni de onoare ai municipiului Baia Mare. Misiunea fundației lor merge însã mai departe: alte 154 de centre de plasament din România unde trãiesc peste 6500 copii urmeazã sã fie închise în urmãtorii ani.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa