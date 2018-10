Povești din secțiile de vot: Un biciclist a întrebat dacă poate vota cu buletin de București, ne-a mulțumit și a plecat

Biroul Electoral Central a anunțat prezența la vot din prima zi, până la ora 10:00: sub 1%. De altfel, din mai multe relatări pe Facebook ale membrilor comisiilor de votare sau ale observatorilor se putea observa că lumea încă nu se înghesuie să voteze, iar aceștia sunt momentan mai preocupați de discuții, să stea pe telefon sau să competeze sudoku.

Foto: Ștefania Matache

Laurențiu Fufezan: Ajuns în secție la ora 6.00. Totul ok. Am deschis prăvălia la ora 7.00. Niciun mușteriu. De plictiseală, s-au animat discuțiile despre biserica, popi, contribuții. Delegatul PNL este colectorul de dări al parohiei. Delegata PSD e revoltată pe biserica și popi. O ceartă delegata UDMR (PSD sub acoperire): "Cum să te îngroape dacă tu nu plătești contribuțiile?" Eu cu delegatul ALDE suntem pe sub masă de râs. Se uită la noi cu milă, că nu suntem pioși. Delegatul PMP stă cu ochii în telefon. Nu stie ce să zică. Președintele e cântăreț în corul bisericii, dar e bonom și mistocar. E haiul de pe lume!

Ștefania Matache: În satul Lucianca, din Dâmbovița, era gata-gata să avem un votant: un biciclist care s-a oprit să ne întrebe dacă poate vota cu buletin de București. I-am zis că da, ne-a mulțumit și a plecat în treaba lui. La ora 11 urna e tot goală. N-au votat nici cei patru membri ai comisiei: un profesor de la ALDE ("așa scrie în hârtii, dar eu mă consider independent, domnișoară"), doi puștani de-o vârstă cu mine de la PSD și președintele, un bătrânel cu bască. Dârdâim în vechea școală din sat, care n-a mai fost deschisă de ani. Jumătate din încăperi au ferestrele bătute în cuie, cealaltă are termopane puse acum câteva zile, special pentru referendum. Văd pe geam cum se mai oprește câte cineva să se mire că e mișcare în școală. Se uită, schimbă o vorbă cu polițistul care ne păzește, merge mai departe. E liniște în secția de votare.

Shere Marinescu: Suntem 3 bărbați mai tineri și 3 doamne mai în vârstă în comisie. Ne plictisim, doamnele ne întreabă dacă suntem căsătoriți. Nu suntem niciunul. O doamna în jur de 65-70 povestește că ea trăiește de 15 ani cu un prieten fără să fie căsătoriți și că preoții îi zic că preacurvește. Se râde copios. Toată lumea cade de acord că preoții și Biserica din ziua de azi nu mai au har, sunt degeaba. "Știți cum au preoții buzunarele? Până la glezne." ne zice altă doamnă. Previziunea tuturor: nu vine nici dracu azi, e degeaba. Gata, s-a aflat starea civilă a tuturor: toate doamnele sunt divorțate, toți domnii sunt necăsătoriți. Greu cu puritanismele în viața reală. Am pus Digi live pe laptop la toată secția, sunt idolul comisiei, sfârșitorul plictiselii. Inițial se votase Antena 3 dar noroc că nu le merge live-ul direct pe site.

