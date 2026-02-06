Live TV

Video Povești emoționante false, generate cu AI, inundă internetul. Cazul „taximetristului” de la Gara de Nord, care dă bani nevoiașilor

povesti false
foto: Captura Digi24

Poveștile emoționante generate cu AI, dar prezentate ca fiind reale, au umplut rețelele sociale. Și mai rău este că au și succes. Este vorba despre o nouă metodă de manipulare, cred specialiștii. Ei avertizează că paginile care distribuie aceste fake-uri își schimbă, adesea, identitatea după ce strâng urmăritori.

Un taximetrist din Gara de Nord oferă bani nevoiașilor. Un gest de generozitate rară, dacă ar fi adevărat. Ca să facă această poveste și credibilă, nu doar emoționantă, autorii postează și numărul mașinii.

Aici ar fi trebuit să-l găsim pe taximetristul care dă bani oamenilor. El nu există. Astfel de povești sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare și strâng rapid reacții, iar paginile rămân cu publicul format indiferent dacă își schimbă, pe parcurs, conținutul, relatează Olivia Onesemeniuc, jurnalist Digi24.

Taximetrist: La atâția bani sa stai la Gara de Nord:
Reporter: El vrea sa facă o faptă bună...
Taximetrist: Faptă bună, pe vremurile astea?

Tânăr: Asta sună a ceva ce și eu aș face într-o oarecare măsură, deci nu e așa de ciudat.

De multe ori, paginile își schimbă identitatea, dar rămân cu urmăritorii. Astfel, mesajele false ajung la mai mulți oameni. Totodată, crește și riscul de fraude online.

Sociolog Dan Petre: Lupta dintre emoție și poveste pe de o parte, și rațiune critică pe de alta parte este din start pierdută pentru majoritatea oamenilor. E foarte usor foarte ieftin, foarte rapid în aces moment prin intermediul inteligenței artificiale să construiești povești frumoase și emoționale. Singura soluție pe termen lung, și soluție consistentă este educația.

Cei mai vulnerabili sunt vârstnicii, mai puțin familiarizați cu mediul online.

Femeie: Mi se întâmplă să primesc de la părinți sau de la matuși, unchi și ei cred, da, cad în plasa asta.
Bărbat: Bătrânii nu prea se descurcă să diferențieze pozele cu AI și cele facute de oameni.

Alexa Josephs, specialist: Oamenii tind să aibă încredere în pagini cu multe like-uriși distribuiri, dar trebuie să căutam review-uri, părerile altor persoane, să apelăm la cineva drag. Trebuie să ne uitam la câteva lucruri, cum ar fi dacă peste tot imaginea este clara sau nu, dacă este blurată, dacă lucrurile au sens în imagine.

Experții avertizează utilizatorii rețelelor sociale să nu interacționeze cu pagini care par neadevărate și să nu deschidă link-uri suspecte. Mai mult, pot raporta conținuturile false direct în platfomele de socializare.

Editor : Liviu Cojan

