La aproape două săptămâni de la explozia din Rahova încă se mai află animale blocate în blocurile afectate de deflagrație. Voluntarii de la o asociație de protecție a animalor muncesc zi și noapte pentru a le salva. Peste 30 de animale au fost scoase deja de acolo, cu ajutorul unor înregistrări cu vocile proprietarilor. Voluntarii se aproprie doar cu acordul poliției, există în continuare risc de prăbușire a clădirii.

„Hai ieși de acolo. Motanski, hai, pis, pis. Hai, ieși de acolo, hai...”.

Nopți întregi această voce a răsunat pe străzile parcă bombardate, din zona blocului care a fost distrus de explozie. Voluntarii au cerut de la fiecare proprietar câte un mesaj vocal, în speranța că animalele o să vină, ghidate de strigătele lor.

Femeie: Inițial nu am știut ce s-a întâmplat. Am crezut că e cutremur, atunci m-am gândit la copii să fie puși în siguranță. Mi-am dat seama că bubuitura a fost prea mare să fie cutremur. Motanski era sub fotoliu. În momentul în care au încercat să îl prindă a fugit.

Pentru Motanski metoda a funcționat. Vocea caldă a stăpânei lui, l-a făcut să iasă din apartamentul aflat la etajul 3, la 8 zile după explozie.

Femeie: Abia după ce ne-a auzit a ieșit din cușcă, mi-a sărit în brațe, m-a pupat, m-a lins. A fost un moment copleșitor pentru amândoi. Ne-am liniștit. Gata, trebuie să ștergem cu buretele ce a fost. Suntem cu toții bine.

Peste 30 de suflete au fost salvate de voluntari, inclusiv animalele din zonă, care nu aveau adăpost.

Femeie: El este Picioruș. Așa i se spune în cartier. Nu are un picior. Are doar 3 picioare.

Înainte să-i fie dată viața peste cap din cauza exploziei, Picioruș își făcea veacul prin zona blocurilor afectate de deflagrație. Cu 8 vieți rămase din 9 și-a găsit și o casă.

Alina, medic veterinar: Una dintre pisicuțele de pe stradă din zona respectivă a fost adoptată. Este sub medicație acum și este bine.

Reporter: Picioruș?!

Alina: Daaaa!

Voluntarii spun că, din evidențele lor, mai sunt trei pisici de salvat din zonă, însă este extrem de riscant să se apropie. Primesc ajutor de la pompieri și de la polițiști.

Geanina, reprezentantul asociației care se ocupă cu capturarea animalelor: Zona este de mare risc, este delimitată. Noi intrăm până într-un punct, chiar și după locul unde au voie restul amenilor, dar chiar și așa, există un perimentru în care nu intrăm deoarece este extraordinar de periculos.

O altă problemă care le îngreunează misiunea voluntarilor este mâncarea rămasă în apartamentele distruse.

Geanina: Cușca-capcană se bazează pe momeala pe care noi o punem, în ideea în care animalul, de foame sau de poftă, va intra în cușcă și vom putea să îl scoatem în siguranță.

O parte dintre animalele salvate au ajuns la un cabinet veterinar. Ele așteaptă ca stăpânii lor să își găsească o locuință stabilă pentru a le prelua.

Alina, medic veterinar: Sunt cazați în hoteluri unde nu li se permite accesul animalelor și atunci au fost aduși la noi. S-au interesat. Ne sună constant, unii dintre ei chiar vin să le viziteze.

Printre sufletele salvate din blocul afectat de explozie se numără și un papagal.

Editor : Liviu Cojan