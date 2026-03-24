Poziţia remorcherului Astana, scufundat în zona Midia, a fost stabilită. Ce proceduri urmează

Data publicării:
remorcherul astana
Remorcherul Astana. Sursă foto: marinetraffic.com

Compania Midia Marine Terminal a anunţat marţi că a realizat o imagine de ansamblu a poziţiei remorcherului Astana, care s-a scufundat săptămâna trecută în largul portului Midia. Operatorul va face o scanare a epavei şi va selecta o firmă specializată şi o metodă de recuperare a acesteia.

„Astăzi, Midia Marine Terminal a realizat o imagine de ansamblu a poziţiei epavei (Astana - n.r.), urmând ca, în perioada următoare, să efectueze o scanare a corpului epavei împreună cu un partener extern, utilizând echipamente specializate. Compania lucrează pentru ranfluarea navei scufundate cât mai rapid posibil, prin colectarea datelor privind starea epavei, selectarea unei firme specializate şi dezvoltarea soluţiilor tehnice necesare pentru recuperare”, au anunţat, marţi, reprezentanţii companiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Midia Marine Terminal se află în discuţii avansate cu companii specializate, certificate şi cu experienţă dovedită în domeniu, din România şi din străinătate, pentru implementarea soluţiei tehnice optime în cadrul acestei operaţiuni complexe. Desemnarea şi contractarea unei firme pentru ranfluarea navei scufundate vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil.

„De asemenea, compania anunţă că a iniţiat procedurile necesare pentru descărcarea tancului petrolier, în urma aprobării primite din partea autorităţilor. În contextul menţinerii stabilităţii pieţei de carburanţi, descărcarea petrolierului este necesară pentru asigurarea aprovizionării Petromidiei, cea mai mare rafinărie din România”, a mai precizat compania.

Luni, reprezentanţii Midia Marine Terminal (MMT) au anunţat că au iniţiat procedurile de ranfluare a remorcherului scufundat în Marea Neagră, în zona Midia, fiind propuse mai multe soluţii, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava.

Potrivit MMT, remorcherul Astana era certificat şi autorizat pentru astfel de operaţiuni şi a participat la sute de operaţiuni de descărcare a petrolierelor, în ultimii 10 ani.

Remorcherul s-a scufundat în 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El preciza că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit miercuri seară, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.

