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Prahova: Bărbatul scos inconştient din lacul de acumulare Măneciu nu a putut fi salvat

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Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos

Bărbatul scos inconştient duminică din lacul de acumulare al barajului Măneciu în stop cardio-respirator a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de un echipaj SMURD, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Pompierii au fost alertaţi prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană s-ar fi înecat în lacul de acumulare al barajului Măneciu.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o barcă şi un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Măneciu, o autospecială de primă intervenţie şi comandă de la Detaşamentul Vălenii de Munte, precum şi un echipaj de terapie intensivă mobilă de la Detaşamentul 2 Ploieşti.

Pentru operaţiunea de recuperare a fost utilizată o ambarcaţiune aparţinând Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Prahova - Baraj Măneciu, victima fiind adusă la mal înainte de sosirea pompierilor.

Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost găsit în stare de inconştienţă şi preluat imediat de echipajul SMURD.

"Din păcate, medicul de pe ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă a fost nevoit să declare decesul victimei", a transmis ISU Prahova.

Împrejurările în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorităţile competente.

Editor : Sebastian Eduard

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