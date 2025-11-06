Cine este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Claudiu-Lucian Pop îi urmează cardinalului Mureșan

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice, anunță Biserica Română Unită.

Înscăunarea Preafericirii Sale va avea loc în data de 15 noiembrie 2025 la ora 11.00 în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Ulterioare detalii legate de acest eveniment vor fi anunțate în zilele următoare.

Biografie

Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare. A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma.

Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006.

Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 1997-1999 este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle. Între anii 1999 – 2001 a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 și decembrie 2007, Rector al aceleiaşi instituţii.

În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” din Roma.

În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul ”Barbu Lăutaru” din Blaj.

Înscăunarea ca Episcop Eparhial de Cluj-Gherla a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2021.

