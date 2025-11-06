Live TV

Cine este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Claudiu-Lucian Pop îi urmează cardinalului Mureșan

Data actualizării: Data publicării:
Claudiu Lucian Pop
Foto: Biserica Catolică
Din articol
Biografie

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice, anunță Biserica Română Unită.

Înscăunarea Preafericirii Sale va avea loc în data de 15 noiembrie 2025 la ora 11.00 în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Ulterioare detalii legate de acest eveniment vor fi anunțate în zilele următoare.

Biografie

Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare. A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma.

Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006.

Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 1997-1999 este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle. Între anii 1999 – 2001 a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 și decembrie 2007, Rector al aceleiaşi instituţii.

În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” din Roma.

În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent. 

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul ”Barbu Lăutaru” din Blaj.

Înscăunarea ca Episcop Eparhial de Cluj-Gherla a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2021.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Digi Sport
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Clanul Putin”. Funcțiile în care dictatorul rus și-a plasat zeci de...
guvern
Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC...
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
„Occidentul pregătește un nou Cernobîl în Ucraina”. Spionii lui Putin...
Ultimele știri
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei
Consiliul Concurenței condiționează tranzacția Schwarz–La Cocoș: „Prețurile mici trebuie să rămână”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cherry Vann, arhiepiscop al Bisericii Anglicane. Foto: X
Marea Britanie a ales prima femeie și lesbiană în calitatea de arhiepiscop
Monseniorul Carlo Maria Vigano
Un arhiepiscop, opozant al papei Francisc, acuzat de schismă și citat să se prezinte în faţa justiţiei de la Vatican
teodosie la o slujba
ÎPS Teodosie: Orice atac de panică „însemnează o împuţinare de suflet”. Ce spune despre „patima statului la telefon”
ips teodosie
Averea colosală a ÎPS Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului are un salariu mai mare decât președintele Klaus Iohannis
teodosie
Prima reacție a ÎPS Teodosie după ce DNA a anunțat că-l urmărește penal: „Nu mă interesează, eu știu că nu am nicio problemă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Tori Spelling a divorțat oficial de soțul cu care are cinci copii. Se gândea de 15 ani la separare: "N-ar fi...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să-și salveze jucătorul: „Ne ocupăm cu mare atenție de...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât de des trebuie spălate prosoapele? Strâng multe bacterii în câteva ore
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Parlamentul îngroapă o creștere de pensie de care ar fi beneficiat sute de mii de pensionari. Nou aviz negativ
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...