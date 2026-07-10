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Cătălin Predoiu: Proiectul-pilot Constanţa a produs rezultate - infracţionalitatea generală şi cea din mediul şcolar au scăzut

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Cătălin Predoiu.
Cătălin Predoiu. Foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Analiză Infracționalitatea a scăzut și nu întâmplător

Proiectul-pilot Constanţa a produs rezultate - infracţionalitatea generală şi cea din mediul şcolar au scăzut şi prezenţa forţelor de ordine este mai vizibilă, a declarat, vineri, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la şedinţa operativă cu structurile MAI de evaluare a Programului Litoral 2026.

El a recunoscut că rămân în continuare probleme serioase, precum violenţa domestică, accidentele rutiere, infracţionalitatea stradală şi drogurile, iar noile ameninţări, inclusiv dronele, cer legislaţie, tehnologie şi acţiune integrată.

Analiză

„Programul Litoral are şi o puternică semnificaţie instituţională. (...) În urmă cu trei ani a început un proces de refacere - nu vreau să folosesc termenul de 'reformă', fiindcă este unul demonetizat. A început o refacere instituţională, o nouă abordare, dacă vreţi, atât mentală, cât şi morală, a actului profesional. A fost depăşit un moment critic, tragic, care a scos în evidenţă anumite slăbiciuni, dar care a fost urmat de o mobilizare exemplară a structurilor MAI pentru a se perfecţiona, a se reînnoi şi a se adapta unor noi tipuri de provocări”, a spus Predoiu.

Potrivit ministrului, an de an, atât la reuniunile de analiză privind Programul Litoral, cât şi la celelalte reuniuni de evaluare, cifrele, analiza tehnico-tactică, rapoartele, dar şi reacţia cetăţenilor au demonstrat că s-a înregistrat un progresat faţă momentul tragediei din 2 Mai.

„Nu am rămas acolo încercând să ne scuturăm de responsabilităţi, căutând un ţap ispăşitor sau dând vina pe alte instituţii (...). Am evaluat situaţia, am identificat problemele şi am oferit un răspuns. Primul a fost Proiectul-pilot Constanţa”, a explicat Predoiu.

La nivelul MAI a fost elaborat un concept, pus în aplicare, iar cifrele arată că a fost un lucru necesar, a menţionat el.

Infracționalitatea a scăzut și nu întâmplător

„În ansamblu, infracţionalitatea a scăzut în judeţul Constanţa. Nu a scăzut întâmplător. A scăzut pentru că au fost colegi care au muncit şi au pus în aplicare acest Proiect-pilot. Sigur, sunt şi zone în care infracţionalitatea a crescut, este adevărat. De exemplu, putem spune că infracţionalitatea stradală a crescut cu 3%. În schimb, alte tipuri de infracţiuni, cele comise cu violenţă, de pildă, au scăzut”, a detaliat Predoiu.

Ministrul a adăugat că a crescut şi violenţa domestică, cu aproximativ 15%, fiind vorba, din păcate, de un fenomen răspândit la nivelul întregii ţări, nu doar în judeţul Constanţa.

Se menţine ridicat şi numărul accidentelor de circulaţie, chiar dacă statisticile arată un număr mai mic de victime - există o creştere de aproximativ 45% a accidentelor, ceea ce indică o problemă serioasă atât în ceea ce priveşte gradul de conformare, civilitatea şi respectarea regulilor de circulaţie, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura rutieră.

„În schimb, este foarte îmbucurător faptul că a scăzut infracţionalitatea în mediul şcolar, un domeniu căruia i-am acordat o atenţie deosebită. Nu doar în Constanţa, ci şi la nivel naţional, am dezvoltat un program dedicat siguranţei în mediul şcolar, iar rezultatele încep să se vadă”, a afirmat ministrul de Interne.

Predoiu a arătat că există şi provocări complet noi şi că nimeni nu şi-ar fi imaginat, în urmă cu câţiva ani, că în Europa va trebui elaborată o legislaţie specială privind protecţia împotriva dronelor sau că va fi nevoie de structuri dedicate, capabile să gestioneze o ameninţare aflată la graniţa dintre securitatea civilă şi apărarea militară.

„Am dispus, prin ordin, un plan de creştere a capacităţii operaţionale a Pazei de Coastă din cadrul Poliţiei de Frontieră, dar şi a tuturor structurilor implicate, astfel încât să putem răspunde mai eficient acestui tip de provocare. Lucrurile nu sunt încă pe deplin clarificate în ceea ce priveşte natura şi evoluţia acestui tip de ameninţare. Există numeroase instituţii care au responsabilităţi în acest domeniu şi toate trebuie să facă acelaşi lucru: să îşi adapteze capacităţile”, a precizat el.

Conform lui Predoiu, în programul SAFE este prevăzută dotarea ministerului cu drone destinate supravegherii, monitorizării, recunoaşterii, detecţiei şi informării operative, astfel încât să fie consolidată atât siguranţa publică, cât şi contribuţia MAI la arhitectura naţională de securitate.

Editor : Sebastian Eduard

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