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Prefectul Capitalei demisionează după numirea lui Marian Neacșu la Interne: „O sfidare pentru toți oamenii decenți din MAI”

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andrei nistor
Andrei Nistor. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Andrei Nistor a demisionat din funcția de prefect al Capitalei, în semn de protest față de numirea noului ministru de Interne. Acesta a criticat decizia PSD de a pune la conducerea Ministerului Afacerilor Interne o persoană condamnată, gest pe care îl consideră „o sfidare pentru toți oamenii decenți” din instituție.

„Mi se pare o sfidare pentru toţi oamenii decenţi din Ministerul Afacerilor Interne să le pui şef un condamnat. Dar PSD atât a putut. Sper ca măcar în funcţia de prefect să nominalizeze o persoană cu capul pe umeri şi să continue două proiecte importante pentru această instituţie”, a scris Nistor pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că îşi oferă sprijinul, dacă e necesar, pentru implementarea proiectului de digitalizare, pentru care a fost aleasă deja soluţia tehnică.

„E totul pregătit, fonduri obţinute de la PMB, soluţia tehnică e aleasă. Tot ce trebuie făcut e să nu o blocheze. Îmi ofer sprijinul, gratuit, în caz de nevoie”, a transmis Nistor.

Andrei Nistor propune soluţii şi pentru un obţinerea unui sediu al instituţiei, în condiţiile în care Prefectura plăteşte în prezent 50.000 euro lunar către RAAPPS pentru chirie plus utilităţi.

„O hoţie pe faţă. Asta în condiţiile în care există o hotărâre de guvern din 1994 prin care PMB trebuie să achite toate costurile locative ale Prefecturii. Soluţiile sunt simple, mai ales într-un guvern full PSD: Guvernul transferă clădirea actuală (str. Batişte 13, fosta ambasadă SUA) către MAI, cu destinaţie clară; Prefectura se mută în fosta Primărie S5, recent amenajată (bd. Elisabeta 29-31); Prefectura se mută înapoi de unde a plecat, în PMB”, se arată în postare.

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Nistor le mulţumeşte colegilor din Prefectură pentru perioada în care au lucrat împreună. „Am trecut printr-o reorganizare a instituţiei, prin diverse situaţii de urgenţă şi prin multe provocări. Am descoperit aici şi funcţionari profesionişti. Sper ca următorul prefect să îi lase să-şi facă treaba, căci ştiu ce au de făcut. Să îi sprijine şi să nu îi încurce”, a subliniat el.

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Editor : M.I.

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