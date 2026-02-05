Live TV

Exclusiv Prefectul Capitalei, despre drumurile făcute de Negoiță peste conducte de gaz: Nu s-a remediat, s-au blocat în „nu găsim constructori”

Data publicării:
andrei nistor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a spus la Digi24 că situația drumurilor construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, caz în care primarul Robert Negoiță este vizat de DNA, nu s-a remediat nici în prezent. El spune că, după ce a izbucnit scandalul, un singur drum a fost închis, pentru că celelalte aveau limite de tonaj și viteză. Nistor a mai spus că nu a sesizat procurorii în acest caz.

„Am constatat ceva trist, s-a construit fără autorizații, peste o magistrală de gaz, pe terenul unor privați, nici măcar nu era terenul primăriei. Erau acolo niște foste drumuri de pământ, niște ulițe, practic, peste care Primăria Sectorului Trei a construit”, a spus prefectul.

Este vorba despre un teren care aparține fratelui primarului Negoiță.

Nistor spune că era nevoie de acele drumuri, deoarece zona s-a dezvoltat mult în ultimii ani.

„Din păcate, totul a fost făcut pe repede înainte: hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizații. Și ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în alte părți, ca Rahova, de exemplu”, a spus prefectul, amintind de blocul din sectorul 5 care a explodat din cauza unor scurgeri de gaze.

„Am avut mai multe discuții cu cu ei (reprezentanții Primăriei sectorului 3, n.r). Chiar și în teren, știți că am fost acolo, le-am cerut absolut toate documentele. Au trimis o parte dintre dintre acestea. Le-am cerut documente, inclusiv pentru toate construcțiile care au fost în zonă, pentru că am avut și alte sesizări, unele dintre ele nu s-au adeverit, dar din păcate n-au reușit să remedieze până acum situația. Noi am tot făcut reveniri să vedem în ce stadiu sunt, s-au blocat: în „nu găsim constructori, nu găsim oameni care să se ocupe”, din păcate”, a mai spus Nistor.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este vizat de DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său. Joi dimineață, procurorii fac percheziții de amploare acasă și la primăria lui Negoiță, potrivit surselor Digi24.

Recorder scria anul trecut că Robert Negoiță a ordonat, în ultimii ani, construirea, în mod ilegal, a 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz din estul Bucureștiului. Un raport de expertiză obținut de Recorder arăta că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate. Și inginerii Transgaz avertizau că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie.

Edilul răspundea atunci acuzațiilor, precizând că drumurile au fost dintotdeauna acolo, iar țevile de gaz au apărut după.

„Drumurile acelea, de când era exploatarea agricolă, au existat, au fost circulate de utilaje grele, tractoare și așa mai departe. Nu sunt drumuri pe care le-a inventat Negoiță acum. Dacă ele sunt neprotejate și dacă au fost neprotejate.... sunt în proprietatea Transgaz, care încasează mulți bani de la fiecare dintre noi. Dacă există o problemă acolo, să o rezolve”, a spus Negoiță.

În urma controalelor făcute de Prefectul Capitalei, unul dintre aceste drumuri a fost închis.

Editor : M.B.

