Prefectul Capitalei: Incidența cazurilor de coronavirus s-a triplat în ultimele două săptămâni. El cere vaccinarea personalului medical

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri că trebuie pus accentul pe vaccinarea personalului sanitar, pentru a nu fi afectat de următorul val al pandemiei de COVID. El propune o campanie de informare, avertizând că incidenţa cazurilor noi de coronavirus s-a triplat în ultimele două săptămâni în București.

"Şedinţa de astăzi este cauzată de faptul că deja a început să crească numărul de cazuri în ultimele două săptămâni. De la o incidenţă foarte mică, de 0,03 la mie, am ajuns 0,1 la mie. Este încă o incidenţă mică, dar s-a triplat practic în ultimele două săptămâni. Am ajuns de la între 6 şi 14 cazuri până la 40 de cazuri. A fost un vârf de 54 de cazuri zile trecute şi am discutat posibilele măsuri: o dată - de creştere a rezilienţei; şi asta înseamnă de protejare a medicilor, personalului care asigură îngrijirea, în aşa fel încât dumnealor să-şi poată efectua atribuţiile şi în momentul în care valul va creşte. INSP estimează undeva la mijlocul lunii septembrie vor fi foarte multe cazuri, cam 1.600 de cazuri pe zi, ceea ce e foarte mult. Până la acel moment trebuie să ne pregătim, cel puţin în Bucureşti, pentru că estimăm că pe Bucureşti-Ilfov vor fi cam jumătate din cazuri şi atunci trebuie să ne pregătim pentru ca sistemul sanitar să facă faţă", a spus Alin Stoica într-o declaraţie de presă.

Potrivit acestuia, sistemul sanitar este în regulă din punct de vedere material.

"Trebuie să ne asigurăm că şi personalul va fi în regulă şi trebuie să punem mult accent pe vaccinarea personalului sanitar, în aşa fel încât el să nu fie afectat de următorul val. Pentru a ajunge acolo, ASSMB a efectuat un sondaj să înţelegem care sunt cauzele pentru care o parte din personalul sanitar nu se vaccinează, să mergem către dumnealor cu campanie de informare, care urmează să fie realizată", a adăugat Alin Stoica, potrivit Agerpres.

El a menţionat că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire între specialişti şi personal didactic pe tema vaccinării împotriva COVID-19. Alin Stoica a spus că profesorii intră în contact cu elevii care sunt la o vârstă la care nu pot fi vaccinaţi, ca atare sunt mai expuşi şi prin intermediul lor se poate transmite virusul mai uşor.

"Şi pentru populaţia generală urmează să luăm şi alte măsuri privind creşterea numărului de vaccinări. Deocamdată, suntem destul de jos, cam în jur de 1.000 de vaccinări pe zi, nu vorbim de cei care vin la rapel (...) Există deocamdată o discuţie cu CNCAV, nu am la acest moment nişte măsuri concrete pentru a creşte rata de vaccinare în Bucureşti (...) Avem capacitatea de vaccinare, avem dozele, avem informarea făcută", a afirmat Alin Stoica.

Editor : B.P.