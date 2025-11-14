Live TV

Video Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor

Data publicării:
andrei nistor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, intervine în scandalul din Sectorul 3, unde primarul Robert Negoiță este acuzat că a construit drumuri peste mai multe conducte de gaze. În urma controalelor, au fost descoperite și mai multe nereguli, printre care și lipsa avizelor pentru construire a celor drumuri. Zona este un pericol public, susține prefectul, care cere ca cei vinovați să fie trași la răspundere.

„Am depistat mai multe probleme. Nu au putut fi prezentate autorizații de construire pentru majoritatea străzilor. Le-am cerut, nu au venit cu acestea, există niște certificate de urbanism emise, există niște avize care trebuiau luate și nu au fost luate”, a explicat Andrei Nistor.

Prefectul Capitalei a spus că vor exista două direcții în ceea ce privește măsurile care vor fi luate în zonă

„Pe termen scurt, ceea ce se poate este punem în siguranță zona. Pe termen lung, să vedem ce s-a întâmplat să nu se mai întâmple și, bineînțeles, cei responsabili să fie trași la răspundere.

Vom institui o limită de viteză mai mică, de 30km/h, și, cu toate că unele străzi au deja limite de tonaj de 3,5 tone, acolo se construiesc blocuri în momentul de față. Asta înseamnă că intră cife de beton, utilaje grele și așa mai departe. O să fie mai multe echipaje de la Rutieră și de la Poliția Sectorului 3 pe stradă pentru a interzice toate aceste utilaje să meargă pe străzile respective”, a explicat prefectul.

Andrei Nistor a mai atras atenția asupra faptului că în momentul de față, riscurile sunt destul de mari: „Dacă utilaje foarte grele trec pe acolo, în momentul în care aceste utilaje trec pe acolo, toată strada vibrează și toate vibrațiile acestea se duc în conductele respective, există riscul de fisură.”

Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat la finalul lunii trecute, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului.

„Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, a spus edilul.

De partea cealaltă, Transgaz spunea că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
sorin grindeanu
2
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
4
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
5
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
copil cu perfuzie in mana, la spital
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în...
Screenshot 2025-11-14 at 12.29.37
Febra sărbătorilor: primăriile cumpără decorațiuni și artificii de...
gara Montparnasse
Alertă în gara Montparnasse din Paris: un bărbat a fost împușcat...
2025-09-07-1852
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ultimele știri
Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută de AUR
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de euro, pentru că a fost anchetat nejustificat
Vladimir Putin a trimis trupele speciale la granița cu Lituania. Exercițiile organizate de forțele ruse
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - SANTIER PLANSEUL UNIRII - 28 AUG 2
Circulaţia va fi restricţionată sâmbătă dimineață pe Bulevardul Unirii din București, pentru lucrările la Planşeul Unirii
conducte de gaze
Alimentare cu gaze întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din București. Locatarii din mai multe clădiri au fost evacuați
srthbargya
O fată de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța în Predeal. Cum a reușit să scape
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112
copil stomatologie s3
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Atacantul bosniac care a jucat în România, verdict înaintea meciului decisiv de la Zenica: „E...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Când avem nevoie de cadastru și intabulare? Sfaturile avocatului
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Shakira, o nouă apariție alături de cei doi băieți ai ei. Cât de mari s-au făcut Milan și Sasha
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensie cu salariu, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA