Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, intervine în scandalul din Sectorul 3, unde primarul Robert Negoiță este acuzat că a construit drumuri peste mai multe conducte de gaze. În urma controalelor, au fost descoperite și mai multe nereguli, printre care și lipsa avizelor pentru construire a celor drumuri. Zona este un pericol public, susține prefectul, care cere ca cei vinovați să fie trași la răspundere.

„Am depistat mai multe probleme. Nu au putut fi prezentate autorizații de construire pentru majoritatea străzilor. Le-am cerut, nu au venit cu acestea, există niște certificate de urbanism emise, există niște avize care trebuiau luate și nu au fost luate”, a explicat Andrei Nistor.

Prefectul Capitalei a spus că vor exista două direcții în ceea ce privește măsurile care vor fi luate în zonă

„Pe termen scurt, ceea ce se poate este să punem în siguranță zona. Pe termen lung, să vedem ce s-a întâmplat să nu se mai întâmple și, bineînțeles, cei responsabili să fie trași la răspundere.

Vom institui o limită de viteză mai mică, de 30km/h, și, cu toate că unele străzi au deja limite de tonaj de 3,5 tone, acolo se construiesc blocuri în momentul de față. Asta înseamnă că intră cife de beton, utilaje grele și așa mai departe. O să fie mai multe echipaje de la Rutieră și de la Poliția Sectorului 3 pe stradă pentru a interzice toate aceste utilaje să meargă pe străzile respective”, a explicat prefectul.

Andrei Nistor a mai atras atenția asupra faptului că în momentul de față, riscurile sunt destul de mari: „Dacă utilaje foarte grele trec pe acolo, în momentul în care aceste utilaje trec pe acolo, toată strada vibrează și toate vibrațiile acestea se duc în conductele respective, există riscul de fisură.”

Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat la finalul lunii trecute, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului.

„Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, a spus edilul.

De partea cealaltă, Transgaz spunea că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor.

