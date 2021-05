Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat la Digi24 că cei care revin luni seară din minivacanța de Paște nu vor fi amendați dacă ajung acasă după ora 22.00, chiar dacă încalcă restricțiile de circulație impuse de pandemie.

"Nu vor suferi consecințe pentru că depășesc ora respectivă, având în vedere că este cunoscut faptul că există ambuteiaje pe drumurile de întoarcere dinspre mare sau alte stațiuni. Nu este vina oamenilor, nu este o întârziere voită sau nepăsare, nu vor exista consecințe asupra oamenilor care întârzie dintr-o cauză independentă de voința lor”, a spus prefectul Capitalei la Digi24.

Alin Stoica a răspuns și întrebării legat de felul în care oamenii legii ar urma să facă diferența între românii care se întorc din mini-vacanță și cei care profită de context pentru a încălca restricțiile.

"Organele de ordine au discernământul să analizeze situația pe fiecare caz în parte și nu vor exista situații de genul acesta", a mai spus Stoica, la Digi24.

Aglomerație în trafic la finalul mini-vacanței de Paște

Vacanța de Paște se apropie de final, așa că traficul pe șoselele care leagă Capitala de Valea Prahovei și de litoral a fost extrem de aglomerat. Pe DN1 se circulă în coloane pe ambele sensuri, în special în zona stațiunilor montane. Și pe Autostrada Soarelui este aglomerat, mai ales la intrarea în București dinspre mare.

Pentru evitarea aglomerației, polițiștii le-au recomandat șoferilor încă de la începutul zilei să folosească rute alternative.

Restricțiile anti-Covid s-au relaxat în Capitală, pe fondul scăderii ratei de incidență

Restricțiile anti-COVID 19 s-au relaxat în Capitală de două ori în mai puțin de o săptămână. Prima oară a fost scoasă carantina extinsă de weekend, după ce incidența a coborât sub 4 cazuri la mia de locuitori, iar odată ce am ajuns sub 3 la mie, restaurantele și sălile de spectacole s-au putut redeschise la 30% din capacitate.

Azi (luni - n.r.), DSP București a comunicat o incidență de 2,42 la mie, în continuă scădere, iar dacă actualul ritm de scădere se menține, Capitala ar putea ajunge chiar în această lună la pragul de 1,5 la mie, ceea ce ar însemna o nouă relaxare a actualelor măsuri.

Editor : Alexandra Andronie