Video Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți: sunt suspectați că au falsificat documente, după ce au tras ilegal cu arma (surse)

Data publicării:
Cosmin Floreanu
Cosmin Floreanu, prefectul județului Olt. Foto: Facebook/ Instituția Prefectului - Județul Olt

Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți în urmă cu puțin timp, potrivit unor surse din anchetă, după ce au fost audiați la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Ei sunt suspectați că au falsificat documente după ce s-ar fi distrat trăgând ilegal cu arme de foc.

Potrivit surselor Digi 24, atât prefectul, cât și subprefectul de Olt au fost duși cu mandat de aducere la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Este vorba despre acuzații de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și uz de armă, potrivit unor surse judiciare, explică jurnalista Digi24 Anamaria Ianc.

Faptele s-ar fi întâmplat anul acesta, în luna mai, mai exact după un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în poligonul militar Redea din județul Olt.

Cei doi ar fi tras cu arme Kalașnikov, ar fi descărcat mai multe încărcătoare și ar fi fost ajutați de cei de la unitate, iar în documente ar fi fost puse date nereale care să justifice tragerea. Aceleași surse spun că inclusiv comandantul unității a fost ridicat cu mandat.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

