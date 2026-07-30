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Prefectura Vaslui reziliază contractul cu firma care trebuia să distrugă permisele ajunse la o groapă de gunoi de peste Prut

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Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto: captură video
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Prefectura Vaslui a anunțat, într-un răspuns în exclusivitate pentru digi24.ro, că a inițiat procedurile de reziliere a contractului cu firma care trebuia să distrugă permisele de conducere ajunse la o groapă de gunoi din Republica Moldova, după ce presa a dezvăluit cum au ajuns actele emise de România la gunoiștea de peste Prut. 

Reprezentanții Guvernului la Vaslui au anunțat într-un răspuns pentru digi24.ro că au inițiat procedurile de reziliere a contractului cu firma care se ocupa de casarea arhivei Prefecturii.

Decizia a fost luată, însă, abia după ce digi24.ro și presa din Republica Moldova au relatat pe larg despre traseul prin care actele oficiale emise de către Guvernul României au ajuns la gunoiștea de peste Prut.

Situația bizară a fost dezvăluită încă a începutul lunii iulie de către activiștii de mediu dintr-un ONG din Republica Moldova. 

În urma imaginilor publicate pe rețelele sociale, autoritățile de peste Prut, cât și cele din România au venit cu mai multe reacții prin care au confirmat că actele erau autentice, dar anulate din varii motive. 

Totuși, documentele conțineau detalii care intră sub incidența legislației GDPR, cum ar fi codul numeric personal și alte detalii despre persoanele care au fost în posesia permiselor de conducere, înainte ca acestea să fie anulate și să ajungă în arhiva Prefecturii care trebuia casată. 

În răspunsul către digi24.ro, reprezentanții Guvernului anunță că în data de 27 iulie 2026 au început demersurile privind rezilierea contractului dintre firma care presta serviciile și Prefectură. 

Important de punctat este că aceeași companie continua să presteze serviciile către Prefectură printr-un contract adițional semnat în luna martie a anului curent. 

Digi24.ro atașează mai jos răspunsul oficial de la Prefectură, cu datele de identificare ale agentului economic cât și numerele de înregistrare ale deciziilor blurate.

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Sursa foto: răspunsul Prefecturii către Digi24.ro

Editor : A.R.

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