Video Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să își recupereze bunurile

INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Foto: Inquam Photos/ Tudor Pana

Blocul din Rahova, distrus de explozia care a provocat trei morți și 15 răniți, rămâne în pericol de prăbușire. Autoritățile au decis să permită accesul controlat al locatarilor din scările mai puțin afectate, care vor fi escortați de pompieri și jandarmi pentru a-și recupera, în siguranță, o parte dintre bunurile personale. Cei care locuiau în scara distrusă nu pot intra încă în apartamente, până la finalizarea noilor expertize care vor stabili dacă imobilul va fi demolat parțial sau în totalitate.

Raportul arată că etajele superioare sunt instabile și trebuie dărâmate, iar întreaga clădire rămâne periculoasă. Există în continuare risc de prăbușire, motiv pentru care accesul este strict controlat.

Oamenii care locuiau în scările mai puțin afectate vor fi escortați de polițiști, jandarmi și pompieri, pentru a intra, pe perioade foarte scurte de timp, în locuințe și a-și recupera bunurile. Cei din scara distrusă complet nu pot intra încă. Ei așteaptă concluziile experților, care ar putea permite, pentru câteva minute, accesul supravegheat în apartamente.

La fața locului sunt în continuare echipe de criminaliști, care strâng probe din zonele instabile ale clădirii, în condiții de risc major.

Distrigaz urmează să intervină astăzi în zonă pentru a relua alimentarea cu gaze în blocurile care nu au fost afectate direct de explozie. Alimentarea fusese oprită preventiv în mare parte din cartier, pentru siguranță.

Între timp, sinistrații așteaptă soluții pentru cazarea pe termen lung. Potrivit informațiilor oferite de primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, 78 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere, iar autoritățile analizează varianta acordării unor subvenții pentru plata chiriilor. Pe lângă sprijinul oferit de Primăria Sectorului 5 și de Prefectura Capitalei, mai multe ONG-uri și voluntari au pus la dispoziție apartamente pentru victimele exploziei.

Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu"

A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
